V Západných a Vysokých Tatrách platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva – FOTO

Strmé a úzke žľaby

Silný vietor a sneženie

5.1.2025 (SITA.sk) - V Západných a Vysokých Tatrách platí nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo (2.stupeň).Sneženie, ktoré prichádzalo od severozápadu prinieslo 10 až 20 cm, miestami 30 cm nového snehu. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby na webovej stránke.Nebezpečné sú hlavne strmé, úzke žľaby a miesta pod skalnými stenami. Väčšinou je sneh voľný (prachový), ale miestami sa v teréne nachádzajú aj ubité dosky a vankúše rôznej tvrdosti, ktoré sú uložené na tvrdom podklade pričom tieto dve vrstvy sú medzi sebou slabo previazané vzhľadom na nízke teploty pod -10°C.Nebezpečenstvo je koncentrované tam, kde sa nachádzal starý tvrdý sneh. Druhým lavínovým problémom je trvalo slabá vrstva. Nebezpečné sú preto najmä tienisté orientácie a severné svahy našich pohorí.V popoludňajších hodinách očakávame príchod frontu spojeného so silným vetrom a so snežením, čo bude situáciu zhoršovať.Za posledné dni pribudlo od 10 do 30 cm prachového snehu. Sneh je vplyvom silného vetra veľmi nerovnomerne rozložený. Hrebene sú vyfúkané na tvrdý podklad. V snehovej pokrývke sa nachádza niekoľko ľadových krúst, pod nimi hranatozrnný sneh.Krusty nie sú nosné, preto sa pri pohybe na pešo prebárajú. Pohyb mimo vyšľapané chodníky je obtiažny.Priemerne sa v našich pohoriach nachádza od 20 do 50 cm snehu. Súvislá snehová pokrývka sa zväčša nachádza až nad pásmom lesa.Tendencia lavínového nebezpečenstva môže so snežením, vetrom a oteplením stúpať.