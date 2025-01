Danko už odmieta byť za hlupáka, nemá záujem byť šéfom parlamentu a prioritou je pre neho zachovanie vlády

Problémy v koalícii

„Poprava Roberta Fica“

5.1.2025 (SITA.sk) - Predseda koaličnej SNS Andrej Danko už nemá záujem byť šéfom parlamentu a nemusí byť ani jeho podpredsedom.Vyhlásil to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 s tým, že prioritou je pre neho zachovanie súčasnej vlády, a nie funkcie. Preto chce podľa vlastných slov urobiť všetko pre to, aby sa vyriešili problémy v koalícii.Šéf SNS zároveň skonštatoval, že niektorí poslanci strany Hlas-SD vidia aj inú alternatívu, ako súčasnú vládu. „Toho ja sa bojím, že začínajú viac inklinovať k Progresívnemu Slovensku a Hlas si musí urobiť poriadok v svojej strane,“ skonštatoval Danko.Problém je podľa Danka v tejto súvislosti aj nevraživosť medzi prezidentom Petrom Pellegrilnim a premiérom Robertom Ficom Zároveň vyhlásil, že vidí isté snahy o úradnícku vládu a „popravu Roberta Fica“. „A vtedy by rozhodoval o vláde prezident Peter Pellegrini," uviedol Danko.Doplnil však, že treba rozlišovať jeho vzťah s prezidentom a vzťah SNS a Hlasu-SD. „Ja chcem mať dobrý vzťah so stranou Hlas," zdôraznil Danko.Filozofia Petra Pelelgriniho ešte od čias, keď bol premiérom bola podľa predsedu SNS „vydráždime Andreja Danka ,nech on ja za zlého pred národom“, on však už odmieta byť za hlupáka.„Pravda je taká, že si musíme usporiadať vzťahy, sú to ťažké vzťahy,“ dodal Danko.