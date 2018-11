V zápase Nitra - Slovan padlo 14 kariet, no udiali sa aj iné incidenty

Abdulrahman Taiwo z Nitry (vľavo) a Vasil Božikov z Bratislavy v zápase 15. kola Fortuna ligy vo futbale medzi FC Nitra a ŠK Slovan Bratislava 11. novembra 2018 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 12. novembra (TASR) - Nedeľné stretnutie 15. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra a ŠK Slovan Bratislava (1:2) sa predčasne skončilo pre troch futbalistov. V druhom polčase najprv videl červenú kartu hosťujúci Andraž Šporar a po ňom aj dvaja domáci hráči Tomáš Kóňa a Macdonald Ngwa Niba.Hlavný rozhodca Pavol Chmura rozdal okrem troch červených aj jedenásť žltých kariet. Niektoré jeho verdikty sa nepozdávali aktérom na oboch stranách. Šporar otvoril v 37. minúte skóre z jedenástky, ktorú jeden z asistentov signalizoval s niekoľkosekundovým oneskorením. V nadstavenom čase zvýšil náskok Dávid Holman, podľa domácich si prihrávajúci Šporar pomohol vo výskoku faulom. Nitrania znížili krátko po zmene strán zásluhou Fábryho a v 57. minúte prišli o vyrovnanie, keď arbiter zapískal nedovolený zákrok Richarda Križana.povedal brankár Lukáš Hroššo pre portál profutbal.sk.Kým domáci nesúhlasili najmä s gólovými okamihmi, hosťujúci Šporar považoval svoje vylúčenie za príliš prísne.uviedol Slovinec na oficiálnej stránke Slovana. Portál profutbal.sk informoval, že Šporar pri odchode do kabíny poškodil časť stropu vnútri štadióna, na čo člen vedenia nitrianskeho klubu Milan Červeň reagoval vulgárnymi urážkami a chcel sa dostať aj do šatne súpera. Zabránili mu v tom usporiadatelia.Emócie sa z trávnika preniesli tiež do hľadiska, v 63. minúte pohár zo sektora fanúšikov Slovana zasiahol Nitrana Andreja Fábryho.hneval sa Hroššo. V záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času videl druhú žltú kartu Kóňa a zakrátko sa porúčal pod sprchy aj Niba, ktorý zasiahol do tváre Joeriho de Kampsa.povedal tréner Bratislavčanov Martin Ševela. Jeho náprotivok Ivan Galád nehodnotil duel: