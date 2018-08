V Žiline a Trnave si pripomenuli SNP

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

SNP v Žiline si pripomenuli pri pamätnej tabuli generálmajora J. Dobrovodského

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 28. augusta (TASR) – Sedemdesiatštyri rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania a odchodu Trnavskej posádky na povstalecké územie si pripomenuli v utorok v Trnave obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Spomienka sa konala na mieste, odkiaľ 30. augusta 1944 odišla vojenská posádka a dobrovoľníci z radov obyvateľov do bojov za slobodu. Súčasníkom to pripomína Pamätník SNP na Univerzitnom námestí.Kytice kvetov a vence položili k nemu delegácie krajskej a mestskej samosprávy, zástupcovia zastupiteľstva Ruskej federácie na Slovensku, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (Ov SZPB) v Trnave a ďalší.Účastníkov pietneho aktu pozdravili predseda TTSK Jozef Viskupič a za Ov SZPB Dušan Slančík. Viskupič vo svojom príhovore povedal, že SNP bolo veľkým okamihom pravdy pre Slovensko, hviezdna hodina slovenských dejín, výzva, na ktorú sa odpovedá len áno alebo nie.dodal Viskupič.Do SNP odišlo z Trnavy 30. augusta 1944 okolo 3500 prezenčne slúžiacich vojakov, záložníkov a zmobilizovaných dobrovoľníkov. Trnavská posádka bola jedinou zo západného Slovenska, ktorá takto zareagovala na meniacu sa situáciu na vojnovej mape. Posádky v Bratislave, Seredi, Hlohovci, Nitre, Trenčíne i v Novom Meste nad Váhom sa do SNP odmietli zapojiť.Trasa Trnavčanov viedla z Trnavy smerom na Žarnovicu. Vojaci sa zapojili do bojov v oblasti Hronský Beňadik, Zlaté Moravce, Píla, Horné a Dolné Hámre, Nová Baňa, Žarnovica a Kremnica. Vedenie posádky neskôr rozhodlo o vytvorení práporov Dunaj, ktorý zostal v oblasti Žarnovice, a Kremeň, ktorý sa presunul do Kremničky pri Banskej Bystrici a bránil úsek pri Sklenom, Handlovej a Prievidzi.Pietnym aktom pri pamätnej tabuli veliteľa povstaleckej žilinskej posádky generálmajora in memoriam Jozefa Dobrovodského si v utorok pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania (SNP) v Sade SNP v Žiline." zdôraznil primátor Žiliny Igor Choma.Podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Juraj Drotár pripomenul, že žilinská posádka sa pod vedením Dobrovodského 29. augusta 1944 ako prvá na Slovensku postavila na ozbrojený odpor proti nemeckým okupačným vojskám. "uviedol Drotár.Doplnil, že Dobrovodský dostal od Goliana úlohu stiahnuť vojská spred Žiliny a nasadiť ich do priestoru Strečnianskej úžiny.dodal podpredseda SZPB.