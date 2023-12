V Žiline došlo k tragickej dopravnej nehode, 55-ročný vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom (foto)

28.12.2023 (SITA.sk) - Na Hričovskej ceste v Žiline došlo vo štvrtok ráno k tragickej dopravnej nehode. Vodič viedol osobné motorové vozidlo značky Seat Toledo v smere na Bytču, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do semaforu. Pri zrážke utrpel 55-ročný vodič zranenia nezlučiteľné so životom, spolujazdkyňu previezli so zraneniami do nemocnice.„U nebohého bude nariadená pitva. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy.