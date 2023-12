Auto narazilo v Bratislave do nadjazdu, vodič nehodu neprežil (foto)

28.12.2023 (SITA.sk) - Tragická dopravná nehoda v Bratislave si vo štvrtok vyžiadala život vodiča. Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave boli krátko pred 8:30 vyslaní na Púchovskú ulicu, kde v smere do Svätého Jura došlo k dopravnej nehode, pri ktorej vodič vozidla značky Škoda narazil do jedného z pilierov nadjazdu na Rybničnej ulici.„Po príchode na miesto udalosti a vykonaní potrebných úkonov bolo zistené, že vodič vozidla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.