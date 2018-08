V Zlatých Moravciach vznikne nové multifunkčné ihrisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlaté Moravce 20. augusta (TASR) – V mestskej časti Zlatých Moraviec v Prílepoch pribudne nové multifunkčné ihrisko. Samospráva na jeho vybudovanie vyčlenila z mestského rozpočtu 50.000 eur.skonštatoval viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub. Do prevádzky by malo byť spustené na jeseň tohto roka.Multifunkčné ihrisko bude súčasťou prílepského parku. Určené bude predovšetkým na futbal, tenis, volejbal či nohejbal. Bezplatne ho budú využívať obyvatelia Prílep, najmä mládež. Podmienkou je dodržiavanie prevádzkového poriadku, povedal Holub. Mestská časť Prílepy v súčasnosti podľa jeho slov nemá žiadne podobné ihrisko. V minulosti tu bolo veľké futbalové ihrisko, to však bolo zničené.