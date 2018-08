Vláda chce podporiť malé a stredné podniky, ktoré začali ako startupy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. augusta (TASR) – Model hybridnej finančnej pomoci pre stredné a malé podniky predstavil v pondelok vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Ide o kombináciu verejných a súkromných zdrojov, ktorá znižuje ich závislosť od štátnych dotácií.Cieľom je podpora malých a stredných podnikov, ktoré začínali ako startupy, aby sa ich inovatívne riešenia presadili na slovenskom aj zahraničnom trhu, zdôraznil s tým, že spolufinancujúce subjekty získal bývalý veľvyslanec SR v USA Peter Kmec.Celkovo Úrad podpredsedu vlády SR na podporu investícií a inovácií (ÚPVII) uverejnil 5 výziev, do ktorých sa zapojilo 16 firiem, a postupne predstaví ďalších 3 úspešných uchádzačov. Firmy hodnotila medzinárodná komisia.Slovenské firmy Damalis a Gospace, ktoré vo výzvach uspeli, absolvovali trojmesačný program v americkom akcelerátore Smart City Works a etablovali sa na medzinárodnom trhu. Podľa vicepremiéra dostala spoločnosť Gospace takmer 115.000 eur a firma Damalis vyše 112.000 eur zo štátneho rozpočtu. V USA si našli ďalších investorov a z lokálneho trhu sa presunuli na svetový, uviedol s tým, že v modeli hybridného financovania chcú pokračovať.Firma Damalis uspela vo výzve na digitalizáciu verejnej správy mesta s riešením Cviker, vizualizáciou infraštruktúrnych projektov pomocou technológie rozšírenej reality, ktoré implementovala v Poprade. Riešenie je zatiaľ v testovacej prevádzke. „Počas pobytu v USA sme naše riešenie vo veľmi krátkom čase implementovali u najväčších realitných developerov na východnom pobreží, čo by bez našej intenzívnej práce v akcelerátore a pomoci zahraničných partnerov zo Smart City Works nebolo možné," povedal konateľ Martin Rapoš.Firma Gospace získala dotáciu na projekt parkovania rezidentov v slovenských mestách, pilotné projekty bude realizovať s Trnavou a mestskou časťou Karlova Ves v Bratislave. "Mohli sme zužitkovať našu technologickú vyspelosť v oblasti IoT a ponúknuť naše riešenie do portfólia amerických telekomunikačných operátorov, ako je napríklad T-Mobile US alebo Comcast," uviedol Ondrej Závodský z firmy o pobyte v USA.