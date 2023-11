V zlievarni v Hronci stratil pracovník vedomie. Na pomoc mu prišli všetky záchranné zložky (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.11.2023 (SITA.sk) - Horská záchranná služba HZS ) v pondelok zasahovala pri vyslobodení pracovníka v zlievarni Hronec - v podniku ZLH Plus, a.s., ktorý pri práci na vyvýšenej plošine stratil vedomie. Ako informuje HZS na svojom webe, na pomoc mu boli vyslané okrem príslušníkov HZS aj posádky záchrannej zdravotnej služby VZZS ) z Banskej Bystrice a hasiči.Po tom, čo záchranári HZS 67-ročného muža evakuovali z exponovaného zariadenia továrne, tak mu posádka rýchlej zdravotníckej pomoci poskytla neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Následne bol pacient vo vážnom stave letecky transportovaný do nemocničného zariadenia.