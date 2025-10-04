Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.10.2025
 Meniny má František
04. októbra 2025

V ZOO Bratislava začali stavať nový výbeh pre paviány dželada, návštevníci sa môžu tešiť aj na interaktívne prvky – VIDEO


ZOO Bratislava spustila stavebné práce na novom výbehu pre paviány dželada. Ako uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, ...



Zdieľať
gettyimages 1351719458 676x451 4.10.2025 (SITA.sk) - ZOO Bratislava spustila stavebné práce na novom výbehu pre paviány dželada. Ako uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, moderný areál vyrastie na svahu za pavilónom primátov a verejnosti bude sprístupnený už budúcu sezónu.


"Riešenie výbehu citlivo pracuje s unikátnou polohou svahu bývalého výbehu oviec, ktorý ponúka výhľady na panorámu Bratislavy a Malých Karpát," poznamenala.

Zachovanie prírodného charakteru


Architektonický návrh zachováva unikátny prírodný charakter niekdajších záhrad. "Výbeh bude výnimočný tým, že návštevníkom umožní nahliadnuť na dželady aj v širšom kontexte mesta," priblížila ďalej hovorkyňa. Z vyhliadok sa otvoria priehľady na ikonické dominanty mesta, ako je televízna veža Kamzík alebo národný archív. Zároveň pribudnú nové pohľady na areál samotnej zoologickej záhrady.

Súčasťou projektu je aj nová promenáda, ktorá z hornej časti svahu prepojí výbeh s budúcim africkým celkom, od výbehu nosorožcov až po pavilón primátov. Tento chodník sprístupní lokalitu aj z opačnej strany a ponúkne nové miesta na oddych v blízkosti lesa. "Vysadené stromy prinesú v najbližších rokoch príjemný tieň a posilnia prirodzený charakter prostredia," dodala Dzurdzíková.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
 

Interaktívne prvky


Nový výbeh bude mať rozlohu približne 1 910 metrov štvorcových. Okrem priestranného svahu pre skupinu dželád vznikne aj moderná ubikácia, do ktorej bude možné nazrieť cez okno. Návštevníci sa môžu tešiť aj na interaktívne prvky – napríklad možnosť sledovať kŕmenie zvierat priamo pod vyhliadkou.

Projekt je súčasťou ambície ZOO vytvoriť africký kopec nad pavilónom primátov až po výbeh nosorožcov. Celá táto strana areálu sa bude postupne meniť a rozvíjať v rámci pripravovanej koncepcie novej ZOO.


Zdroj: SITA.sk - V ZOO Bratislava začali stavať nový výbeh pre paviány dželada, návštevníci sa môžu tešiť aj na interaktívne prvky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

