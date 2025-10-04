Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.10.2025
 Meniny má František
 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2025

Online nakupovanie má aj svoje limity, Slováci najčastejšie kritizujú oneskorené doručenie a poškodený tovar


Slováci nakupujú online čoraz viac, no podľa Eurostatu sa pritom stretávajú aj s problémami. Najčastejším z nich je rýchlosť doručenia. ...



thinkstockphotos 71261001 676x451 4.10.2025 (SITA.sk) - Slováci nakupujú online čoraz viac, no podľa Eurostatu sa pritom stretávajú aj s problémami. Najčastejším z nich je rýchlosť doručenia. Viac než 16 % zákazníkov uviedlo, že im tovar prišiel neskôr, než očakávali. Ďalších vyše 7 % riešilo nesprávne alebo poškodené dodávky a necelých 6 % sa stretlo s technickými ťažkosťami pri fungovaní e-shopov.


Ako upozorňuje Mária Auxtová, Country Lead spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje prevádzku viac než 7 600 slovenských internetových obchodov, práve dodržiavanie termínov dodania je kľúčové: „Rýchlosť dodania býva neraz hlavným dôvodom, pre ktorý si človek vyberie práve daný obchod. Ak obchodník nedodrží sľub, riskuje, že stratí dôveru zákazníka,“ uvádza Mária Auxtová.

Za posledných päť rokov pritom došlo v doprave k výraznému posunu. Veľký zlom prinieslo masívne rozšírenie výdajných boxov od roku 2020, ktoré dnes na Slovensku prevádzkuje najmä spoločnosť Packeta s viac ako 2 300 miestami. Pre časť zákazníkov už tento spôsob nahradil kuriéra. Väčšina slovenských dopravcov pritom dnes zvláda doručiť balíky do jedného až dvoch pracovných dní. Veľkí hráči navyše zavádzajú aj vlastné siete boxov alebo vlastných kuriérov, vďaka čomu sa dokážu priblížiť k ešte rýchlejšiemu doručeniu.

Ako však dodáva Auxtová, samotná preprava má svoje limity, a preto je rozhodujúci aj faktor na strane e-shopu. Teda ako rýchlo vie objednávku vybaviť a expedovať. Práve v tejto oblasti hrá stále väčšiu úlohu technológia. Ak majú obchody tovar skladom, pripravený materiál na balenie a dobrú koordináciu so zvoznými službami, dokážu zákazníkom ponúknuť nielen atraktívny tovar, ale aj rýchlosť, ktorá je dnes často rozhodujúcim faktorom. A práve tá môže byť v konkurenčnom prostredí slovenského e-commerce hlavným dôvodom, prečo sa nakupujúci opäť vrátia práve k danému predajcovi.


Zdroj: SITA.sk - Online nakupovanie má aj svoje limity, Slováci najčastejšie kritizujú oneskorené doručenie a poškodený tovar © SITA Všetky práva vyhradené.

