|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 5.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. októbra 2025
V4 bola úmyselne deštruovaná, lebo bola príliš silná, tvrdí Fico. S príchodom Babiša trochu zosilnie
V4 bola úmyselne deštruovaná, lebo bola príliš silná. Príchodom Andreja Babiša môže však opäť nabrať na sile. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (
Zdieľať
5.10.2025 (SITA.sk) - V4 bola úmyselne deštruovaná, lebo bola príliš silná. Príchodom Andreja Babiša môže však opäť nabrať na sile. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR O 5 minút 12. „V4 je pre mňa z pohľadu nástupu pravdepodobne nového premiéra Babiša trochu silnejšia. Ako poznám pána Babiša, bude mať záujem regionálne spolupracovať,“ povedal premiér, ktorý preto plne rešpektuje výsledky českých volieb.
Bude však podľa neho záležať najmä na tom, či trojica Babiš, Orbán a Fico bude schopná v rovnakom duchu presvedčiť aj poľského premiéra Donalda Tuska. Ak sa tak stane, tak bude v Európe podľa Fica opäť mimoriadne silný hráč.
„Neočakávajme, že by V4 vytvárala nejaký vlastný obranný štít, to nejde, pretože všetky štyri krajiny sú súčasťou NATO a každá národná armáda si plní svoje úlohy. Mňa V4 zaujíma skôr ako silný regionálny hráč v presadzovaní záujmov, ktoré nazývame národnoštátne záujmy. Na to sa zabúda. Každému pripomínam, že Slovensko má vlastné národnoštátne záujmy. Napríklad, pokiaľ ide o ochranu z hľadiska plynu, elektrickej energie, ropy či ďalších vecí,“ dodal premiér.
Súčasne sa vyjadril aj k vzťahom Slovenska a Česka. Ako zdôraznil, Slovensko nikdy vzťahy s Českom nekazilo a nikdy mu nehovorilo do politiky.
„Z druhej strany sme počuli všeličo. Ja som bol ticho, pretože pre mňa su dôležitejšie vzťahy medzi ľuďmi ako vyjadrenia politikov, ktorí prichádzajú a odchádzajú. Poznám Babiša. Jeho vzťah k Slovensku je prirodzený a určitým faktorom aj daný, vieme odkiaľ pochádza. Preto si myslím, že sa to upokojí,“ uzavrel Fico s tým, že sa iba skončila éra, kedy odchádzajúci českí politici dávajú Slovensku najavo, že sú nad ním a že ho musia poučovať.
Zdroj: SITA.sk - V4 bola úmyselne deštruovaná, lebo bola príliš silná, tvrdí Fico. S príchodom Babiša trochu zosilnie © SITA Všetky práva vyhradené.
Musia presvedčiť Tuska
Bude však podľa neho záležať najmä na tom, či trojica Babiš, Orbán a Fico bude schopná v rovnakom duchu presvedčiť aj poľského premiéra Donalda Tuska. Ak sa tak stane, tak bude v Európe podľa Fica opäť mimoriadne silný hráč.
„Neočakávajme, že by V4 vytvárala nejaký vlastný obranný štít, to nejde, pretože všetky štyri krajiny sú súčasťou NATO a každá národná armáda si plní svoje úlohy. Mňa V4 zaujíma skôr ako silný regionálny hráč v presadzovaní záujmov, ktoré nazývame národnoštátne záujmy. Na to sa zabúda. Každému pripomínam, že Slovensko má vlastné národnoštátne záujmy. Napríklad, pokiaľ ide o ochranu z hľadiska plynu, elektrickej energie, ropy či ďalších vecí,“ dodal premiér.
Babišov slovenský pôvod
Súčasne sa vyjadril aj k vzťahom Slovenska a Česka. Ako zdôraznil, Slovensko nikdy vzťahy s Českom nekazilo a nikdy mu nehovorilo do politiky.
„Z druhej strany sme počuli všeličo. Ja som bol ticho, pretože pre mňa su dôležitejšie vzťahy medzi ľuďmi ako vyjadrenia politikov, ktorí prichádzajú a odchádzajú. Poznám Babiša. Jeho vzťah k Slovensku je prirodzený a určitým faktorom aj daný, vieme odkiaľ pochádza. Preto si myslím, že sa to upokojí,“ uzavrel Fico s tým, že sa iba skončila éra, kedy odchádzajúci českí politici dávajú Slovensku najavo, že sú nad ním a že ho musia poučovať.
Zdroj: SITA.sk - V4 bola úmyselne deštruovaná, lebo bola príliš silná, tvrdí Fico. S príchodom Babiša trochu zosilnie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Plán povaliť vládu je pravdivý a sú na to dôkazy, vyhlásil Šalitroš. Matovič však vie, o čo ide
Plán povaliť vládu je pravdivý a sú na to dôkazy, vyhlásil Šalitroš. Matovič však vie, o čo ide
<< predchádzajúci článok
Vojna na Ukrajine nie je podľa Fica našou vojnou. Ak chú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného
Vojna na Ukrajine nie je podľa Fica našou vojnou. Ak chú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného