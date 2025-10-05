|
Nedeľa 5.10.2025
Meniny má Viera
Denník - Správy
05. októbra 2025
Vojna na Ukrajine nie je podľa Fica našou vojnou. Ak chú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného
Ak vystrelíte do minulosti z pištole, tak budúcnosť na vás vystrelí z dela. Povedal to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR ...
5.10.2025 (SITA.sk) - Ak vystrelíte do minulosti z pištole, tak budúcnosť na vás vystrelí z dela. Povedal to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR O 5 minút 12, ktorá bola venovaná 81. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie. Premiér zdôraznil dôležitosť histórie.
V súvislosti s pamiatkou na obete sa vyjadril, že je verejnosť svedkom toho, ako sa zakazuje oslavovať koniec druhej svetovej vojny a niektoré mestá uvažujú o rušení pamätníkov a avizujú strhávanie symbolov, ktoré boli v daných rokoch typické pre Červenú armádu. „Musíme hovoriť o tom, čo sa to preboha dnes deje,“ vyhlásil Fico, podľa ktorého je najhoršie zo všetkého to, že niekto dnes s ľahkosťou hovorí o vojne,
„Samity EÚ sa bavia o tom, ako poraziť Ruskú federáciu. Neviem, či si neuvedomujeme, o čom je vojna. Možno má niekto prísť a povedať verejnosti, čo to bolo za strašné utrpenie,“ povedal premiér a pripomenul desiatky tisíc životov, ktoré padli, aby sa pomohlo Slovenskému národnému povstaniu.
„Pozerajme sa na to, čo sa udialo, a že sa to už viac nesme opakovať. Ale my tu pokojne rozprávame o tom, že treba zbrojiť a bojovať,“ dodal Fico s tým, že pokiaľ bude premiérom, nikdy nedovolí, aby Slovensko bolo zatiahnutie do akéhokoľvek vojnového dobrodružstva.
Pre Slovensko totiž podľa neho nejestvujú žiadne morálne, historické ani právne dôvody. Ak ide o vojnu na Ukrajine, tak to podľa slov premiéra nie je Slovenský konflikt. "Je to regionálny konflikt, ktorý ma svoje historické korene. To nevzniklo len tak pred tromi rokmi. Prečo by sa Slovensko malo teraz baviť o vojne ? To nie je naša vojna,“ vyhlásil premiér s tým, že ak chcú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného.
Zdroj: SITA.sk - Vojna na Ukrajine nie je podľa Fica našou vojnou. Ak chú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného © SITA Všetky práva vyhradené.
