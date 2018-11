V4 by nemala koordinovať postoj k migračnému paktu OSN

Na archívnej snímke Jacek Czaputowicz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava/Praha 8. novembra (TASR) - Česká republika a Poľsko nevidia dôvod na to, aby krajiny Vyšehradskej skupiny vzájomne koordinovali svoj postoj ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. Uviedli to šéfovia diplomacií ČR a Poľska Tomáš Petříček a Jacek Czaputowicz po štvrtkovom rokovaní vo Varšave, informoval Český rozhlas.Poľsko, Česko a tiež Maďarsko sa k uvedenému nezáväznému paktu stavajú odmietavo, na Slovensku o tomto dokumente prebiehajú diskusie. Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák zdôrazňuje, že ide o politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a že formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu.Poľský minister zahraničných vecí Czaputowicz po štvtkovom rokovaní so svojím českým kolegom uviedol, že krajiny V4 by mali naopak spoločne koordinovať svoj postoj v otázke nového rozpočtu EÚ. Mohli by tak lepšie brániť svoje spoločné záujmy, najmä v otázkach kohéznej a poľnohospodárskej politiky.," citovala Czaputowiczove slová agentúra PAP.Podľa Petříčka by mala V4 zaujať v EÚ proaktívny a konštruktívny postoj, ponúknuť praktické a pozitívne riešenia a pokúsiť sa redukovať deliace čiary v rámci Únie.