Väčšina matiek na Slovensku po materskej mení zamestnávateľa alebo kariéru, hlavným problém zostáva nedostatok flexibility

Hlavným problémom je dostatok flexibilty

Dve chyby





Prieskum prebiehal medzi 20. augustom a 3. septembrom 2024 a zúčastnili sa ho ženy vo veku 18 až 53 rokov, ktoré sa v priebehu posledných 18 mesiacov vrátili do práce po materskej dovolenke.





13.10.2024 (SITA.sk) - Väčšina slovenských matiek vracajúcich sa do práce po materskej dovolenke čelí potrebe zmeny zamestnávateľa či kariéry. Ukázal to najnovší prieskum OZ Pracujúce mamy, ktorý vypracovala agentúra IPSOS Kým v roku 2022 zmenu zamestnávateľa uviedlo 48 % žien, dnes je to 57 %, teda o 9 % viac. Tento trend podľa občianskeho združenia podčiarkuje rastúcu potrebu flexibilných pracovných podmienok a výzvy, ktorým matky čelia pri návrate do zamestnania.Prieskum tiež odhaľuje, že len 31 % žien sa vrátilo do práce v plánovanom čase. Väčšina, dve tretiny, nastúpili buď skôr, neskôr alebo bez predchádzajúceho plánu.Terézia Miháliková, kariérna poradkyňa a spoluzakladateľka OZ Pracujúce mamy, upozorňuje, že ženy, ktoré boli pracovne neaktívne viac než tri a pol roka, majú minimálnu šancu na návrat do pôvodného zamestnania a často menia tak zamestnávateľa, ako aj pozíciu a odvetvie.Hlavným problémom zostáva nedostatok flexibility, čo uviedlo takmer 8 z 10 žien. Nejde len o čas a miesto výkonu práce, ale aj o formu úväzku. Spomedzi skrátených úväzkov je najväčší záujem o 60 až 80-percentný úväzok.Ženy v momente návratu na trh práce symbolicky „ťahajú za kratší koniec" a majú tendenciu robiť podľa odborníčok dve chyby. Prvou je hlásiť sa na pozície, ktoré nekorešpondujú s ich schopnosťami, často ide o menej kvalifikovanú pozíciu, ktorá sľubuje väčšiu flexibilitu.Druhou je neudržateľnosť v snahe získať, respektíve udržať si pozíciu, povedia „áno“ aj na úlohy, ktorých splnenie je nad rámec ich popisu práce.„Paradoxne však namiesto stability dochádza ku stále vyššiemu stresu, ktorý má devastujúci vplyv na celú rodinu," poznamenáva Patrícia Hirschnerová z OZ Pracujúce mamy.