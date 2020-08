Väčšina mladých Slovákov stále býva s rodičmi a odsťahuje sa, až keď dovŕši tento vek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer 60 percent mladých Slovákov býva so svojimi rodičmi. Vyplýva to z analýzy výskumnej agentúry Európskej únie (EÚ) Eurostat . Slováci patria k trom krajinám, v ktorých mladí ľudia bývajú s rodičmi najčastejšie v celej EÚ. Priemerný vek Slovákov opúšťajúcich rodičovské bývanie je taktiež druhý najvyšší v celej EÚ.Priemerný mladý Slovák má takmer 31 rokov, kým sa odsťahuje od svojich rodičov. Vo vekovej skupine od 25 do 34 rokov ich býva s rodičmi 56,4 percenta. Naopak priemerný vek Európana, ktorý opúšťa rodičovské hniezdo, je 26,2 roka.V priemere EÚ býva so svojimi rodičmi 30,5 percenta mladých. Najskôr svoje domovy opúšťajú mladí ľudia vo Švédsku (17,8 roka), Dánsku (21,1 roka) a Fínsku (21,8 roka). Naopak najneskôr v Chorvátsku (31,8 roka) a už zmienenom Slovensku.V prípade percentuálneho pomeru býva s rodičmi najviac mladých ľudí v Chorvátsku (62 percent), Grécku (57,8 percenta) a na Slovensku (56,4 percenta). Opačná situácia je v Dánsku (4 percentá), Fínsku (4,8 percenta) a Švédsku (5,7 percenta).