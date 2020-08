Do nákupného centra v Bratislave sa vlámali zlodeji, vylúpiť zlatníctvo však nestihli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Neznámi páchatelia sa počas uplynulej noci vlámali do nákupného centra na Vajnorskej ulici v Bratislave.Podľa doterajších informácií dnu vtrhli v čase krátko pred 2:30 a pokúsili sa vniknúť do jedného zo zlatníctiev. To sa im však nepodarilo. Po páchateľoch polícia pátra. Viac informácií polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.