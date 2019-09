Väčšina Nemcov očakáva, že Merkelovej koalícia vydrží do roku 2021

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 5. septembra (TASR) - Takmer tri štvrtiny Nemcov očakávajú, že vládna koaličná vláda vytrvá až do konca súčasného legislatívneho obdobia v roku 2021. Veria, že bude dovtedy slúžiť taktiež kancelárka Angela Merkelová. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre televíznu stanicu ZDF uskutočnila spoločnosť Forschungsgruppe Wahlen (FGW). Výsledky boli zverejnené vo štvrtok, informuje tlačová agentúra Reuters.Podľa FGW až 72 percent z celkovo 1270 respondentov oslovených od pondelka do stredy verí, že súčasná koalícia vydrží do roku 2021. V júni táto bilancia predstavovala 60 percent. FGW uskutočnila prieskum tesne po regionálnych voľbách v dvoch spolkových krajinách na východe Nemecka - v Brandenbursku a Sasku, kde si Merkelovej konzervatívci a ich sociálnodemokratickí koaliční partneri oslabili pozíciu voči krajnej pravici.Merkelová, ktorá sa usiluje zinscenovať svoj postupný odchod z vysokej politiky, odstúpila z postu líderky Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) vlani v decembri, keď vedúcu funkciu v strane prevzala jej chránenkyňa Annegret Krampová-Karrenbauerová. Podľa rovnakého prieskumu však iba 19 percent Nemcov verí, že nová líderka, ktorá už medzitým spravila niekoľko prešľapov, povedie CDU úspešne do budúcnosti.Bezprostredný osud nemeckej koalície je podľa Reuters v rukách Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorej podpora na základe výsledkov prieskumov ochabuje a ktorá sa nachádza uprostred existenčnej krízy. Podľa FGW má strana podporu 15 percent, čo je výrazne za CDU s podporou 28 percent a Zelenými s podporou 24 percent.Mnoho členov SPD je znechutených tým, že ich strana podporuje Merkelovú, ktorá vedie najväčšiu ekonomiku Európy posledných 14 rokov, z toho desať spolu s SPD. Sociálni demokrati chcú, aby sa ich strana opätovne etablovala v opozícii.