Rezort zdravotníctva chce zmeniť úhrady zubných náhrad

Bratislava 5. septembra (TASR) – Problematikou úhrady zubných koruniek a zubných náhrad, na ktorú poukázali predstavitelia Slovenskej komory zubných technikov (SKZT), sa Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zaoberá. Individuálne zhotovované stomatologické náhrady budú súčasťou vyhlášky schválenej vládou, ktorá ustanovuje Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.Vyhlášku ešte čaká proces schvaľovania v Národnej rade SR. Podľa Eliášovej zmení pravidlá úhrad a preskripcie zdravotníckych pomôcok.povedala hovorkyňa.hovorí Slávka Gáborová z referátu marketingu VšZP. Poisťovňa je podľa nej ochotná diskutovať o požiadavkách SKZT, ale na zmenu výšky úhrad je potrebná spolupráca a súčinnosť MZ SR, poisťovne aj SKZT.Rokovaniam so zástupcami komory je otvorená aj zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera.uviedol PR špecialista poisťovne Matej Štepiansky. Doplnil však, že aktuálnu výšku úhrad určuje ministerstvo Zoznamom zdravotníckych pomôcok na mieru.Zoznamom sa riadi aj Union ZP.tvrdí hovorca Union ZP Matej Neumann.Predstavitelia SKZT si myslia, že zdravotné poisťovne by mohli prispievať slovenským pacientom na zubné korunky či celkové snímateľné náhrady vo vyššej sume a MZ SR by malo zreálniť ceny zubných náhrad z verejného zdravotného poistenia. Komora poukázala na to, že ceny v tejto oblasti neboli aktualizované viac ako dve desiatky rokov a priblížila, že pacient si priemerne dopláca za celkovú zubnú náhradu raz toľko, ako je platba zo strany zdravotnej poisťovne. Korunky a mostíky si pacient spravidla hradí v plnej výške.