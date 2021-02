Väčšina novinárov na Slovensku je povrchná a často zaujatá, vyjadril sa premiér Matovič

Prototyp poctivého žurnalistu

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Väčšina novinárov na Slovensku je podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) povrchná, často zaujatá a povýšenecká. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti pri treťom výročí vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej , ktoré si dnes Slovensko pripomína.Matovič vo svojom statuse podotkol, že jeho ideu vytvoriť Fond na podporu kvalitnej investigatívnej žurnalistiky Jána Kuciaka, na ktorú plánoval vyčleniť zo štátneho rozpočtu pravidelne 10 miliónov eur, dostal odmietavé reakcie priamo od vedení slovenských redakcií.„Tri roky od vraždy je čas sa pozrieť pravde o slovenskej žurnalistike do očí. Novinárov kvalít Jána Kuciaka by sme na Slovensku spočítali - preženiem - na prstoch dvoch rúk,“ napísal Matovič.Kuciak bol podľa neho prototyp poctivého hĺbavého investigatívneho žurnalistu, ktorý by sa „od hanby prepadol“, ak by sa podpísal pod povrchný blud či klamstvo.Podľa Matoviča sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii a je to platné aj v novinárskej brandži. Sloboda je podľa neho zodpovednosť k pravde.Dodal, že ak sa pôjde ďalej „dnešnou cestou bezbrehých manipulácií“, ľudia postupne prestanú veriť klasickým médiám. „Prajem Vám preto, slovenskí novinári, aby ste sa Jánmi Kuciakmi stali. Čím skôr, tým lepšie pre Slovensko,“ uzavrel premiér.Novinára a jeho snúbenicu zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V kauze ich vraždy sú po troch rokoch od spáchania skutku právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó