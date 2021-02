Tri roky po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej kritizoval Matovič novinárov na sociálnej sieti

„Novinárov kvalít Jána Kuciaka by sme na Slovensku spočítali – preženiem – na prstoch dvoch rúk,“ napísal na Facebooku.

„Zvyšok je… radšej pomlčím. Často povrchný, často zaujatý, často povýšenecký,“ dodal.

Premiér pripomenul, že chcel vytvoriť fond na podporu investigatívnej žurnalistiky.

„Bohužiaľ, len čo som si túto ideu dovolil vysloviť, spustil sa voči mne neskutočný hejt priamo od vedení veľkých slovenských redakcií… a odvtedy vlastne beží neustále ako 11-mesačná spŕška nenávisti. Prečo to robia? Neviem.

Sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. Platí to v spoločnosti, platí to v novinárskej brandži.

Nestačí mať slobodu a moc ovplyvňovať verejnú mienku, ak pohnútky sú s ľuďmi manipulovať. Nestačí mať povolanie novinár, ak nechcem pravdu hľadať, ale ju vytvárať. Nestačí mať slobodu písať, ak ľuďom podsuniem len výber lží a poloprávd. Nestačí sa hrať na nezávislého, ak stačí krivý pohľad šéfa a napíšem len to, čo sa jemu páči. Nestačí sa za žurnalistu tváriť, ak verne slúžim majiteľovi oligarchovi ako jeho atómový kufrík.

Sloboda je zodpovednosť. ZODPOVEDNOSŤ KU PRAVDE. Ak pôjdeme ďalej dnešnou cestou bezbrehých manipulácií, ľudia postupne prestanú veriť klasickým médiám,“ napísal premiér na Facebooku k 3. výročiu vraždy Kuciaka a Kušnírovej.