Väčšina parlamentných strán by do volieb pozastavila armádne nákupy

Bratislava 25. septembra (TASR) - Väčšina parlamentných strán by do konca volebného obdobia pozastavila armádne nákupy. Pre TASR to uviedli v reakcii na vyhlásenie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý v nedeľu (22. 9.) povedal, že materiály na obstaranie armádnych vozidiel 4x4, 8x8 a 3D radarov sa v súčasnosti nechystá predložiť na rokovanie vlády. Zváži tiež, či sa budú nimi zaoberať ešte v tomto volebnom období.Most-Híd konštatoval, že spomínané nákupy počas ich prípravy čelili nezvyčajne ostrej kritike a postup Ministerstva obrany SR preveruje Úrad pre verejné obstarávanie SR.uviedol. Podľa SNS je predmetné rozhodnutie výlučne v rukách vlády.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zastáva názor, že vláda by sa realizáciou armádnych nákupov nemala do konca volebného obdobia vôbec zaoberať.uviedol podpredseda SaS Ľubomír Galko.Rozhodnutie odložiť nákupy považuje za správne aj hnutie Sme rodina. Argumentuje tým, že sa doteraz neuskutočnila sľubovaná diskusia medzi vládou a opozíciou ani neboli zverejnené všetky podmienky, za akých má vláda nákupy realizovať.myslí si Jaroslav Naď z OĽaNO. Všetky tri projekty boli podľa neho pripravovanéMinisterstvo obrany SR vo svojom stanovisku zopakovalo, že v prípade zaradenia materiálov na rokovanie vlády je minister pripravený ich obhájiť, realizovať a následne novú modernú techniku zaviesť do výzbroje Ozbrojených síl SR.