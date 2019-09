V. Putin navrhuje moratórium na rozmiestnenie rakiet v Európe

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Moskva 25. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zaslal vedúcim predstaviteľom viacerých krajín vrátane členských štátov NATO list s návrhom vyhlásiť moratórium na rozmiestnenie rakiet stredného a dlhého doletu v Európe a ďalších regiónoch. S odvolaním sa na vlastné zdroje o tom informoval ruský denník Kommersant.Okrem lídrov členských štátov NATO Putinovo posolstvo zaslali aj generálnemu tajomníkovi aliancie Jensovi Stoltenbergovi, šéfke európskej diplomacie Federice Mogheriniovej, ako aj vedeniu Číny.Spravodajský server Novaja gazeta v súvislosti s Putinovým návrhom konštatoval, že oslovené krajiny to považujú za nezmysel, keďže Rusko už svoje rakety údajne rozmiestnilo. Pre denník Kommersant to uviedol nemenovaný diplomatický zdroj v členskej krajine NATO.Ruské ministerstvo obrany však pred časom deklarovalo, že "Rusko netestovalo a - na rozdiel od Spojených štátov - nemá vo výzbroji rakety stredného a kratšieho doletu". Ministerstvo dodalo, že Rusko "neplánuje rozmiestniť takéto rakety ani v Európe, ani v iných regiónoch sveta, pokiaľ sa tam neobjaví podobná zbraň americkej výroby".Putin vo svojom liste sa uvádza, že Rusko neplánuje rozmiestňovať zbrane, na ktoré sa vzťahuje zmluva o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF), do Európy a ďalších regiónov, ak sa toho zdržia aj Spojené štáty."Vyzývame vás, aby ste podporili naše úsilie v prospech oznámenia moratória," žiada Putin v liste členské štáty NATO. Podľa neho moratórium si vyžiada aj prijať opatrenia na kontrolu jeho plnenia, keďže "na území Európy už sú rozmiestnené odpaľovacie zariadenia pre rakety stredného doletu". "Rusko je pripravení posúdiť ich" (opatrenia), píše sa podľa Kommersantu v Putinovom liste.Rusko a USA potvrdili právny zánik zmluvy INF začiatkom augusta tohto roku. Zmluva bola v platnosti od roku 1987. Dohodu oficiálne vypovedali oba štáty, ktoré sa navzájom obviňujú z toho, že ju porušujú. Zmluva výrazne obmedzovala jadrové arzenály oboch krajín.Koniec zmluvy INF znamená, že medzi Ruskom a USA zostáva v platnosti už len jedna odzbrojovacia dohoda - zmluva START o strategických útočných zbraniach. Vypršať má o dva roky a jej ďalší osud je neistý.