Väčšina Rusov by sa Putina v televíznej priamej linke opýtala na koniec vojny, podľa prieskumu ich zaujímajú aj dôchodky a platy

Prieskum nezávislej mimovládnej organizácie

Otázka dôchodkov, platov a životnej úrovne

6.12.2023 (SITA.sk) - Počas najbližšej televíznej Priamej linky s Vladimirom Putinom by chcela väčšina Rusov dostať odpoveď na otázku, kedy sa skončí vojna s Ukrajinou. Ide o videokonferenciu, ktorú ruské televízne stanice vysielajú raz za rok.Podľa prieskumu ruskej nezávislej mimovládnej organizácie Levada Center uskutočneného od 23. do 29. novembra, by odpoveď na otázku, kedy sa skončí vojna chceloRusov.Otázku by formulovali rôzne, a to „Kedy bude mier?“, „Kedy sa skončí ‚špeciálna vojenská operácia‘?“, „Kedy zvíťazíme?“, „Čo sa robí na ukončenie tejto operácie? a „Kedy sa skončí mobilizácia?". Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Na dôchodky a na to, kedy budú dôchodcovia v Rusku „normálne žiť“, by sa opýtalorespondentov.Ďalšíchzaujíma otázka platov a zvýšenia životnej úrovne.ruských občanov chce vedieť, kedy Vladimir Putin odíde od moci a ako vidí budúcnosť Ruska.Rusov by Putinovi položili otázky o zahraničnej politike a korupcii.Rusov nemajú na Putina žiadne otázky alebo sú so všetkým spokojní.obyvateľov Ruska sa nechce na nič pýtať a nebude sledovať Priamu linku s Vladimirom Putinom. Ďalšíchrespondentov nevedelo otázku pre ruského prezidenta sformulovať.