Väčšina Slovákov by prijala v čele krajiny niekoho ako je Orbán, aký typ voličov preferuje autoritárskeho lídra?

Potreba autoritárskeho lídra

Názor dominuje u voličov SNS

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Skoro 60 percent opýtaných verí, že Slovensko potrebuje autoritárskeho lídra. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO zverejneného v relácii Na hrane televízie Joj.Agentúra konkrétne položila respondentom otázku: „Podľa vášho názoru, potrebuje či nepotrebuje Slovensko do budúcnosti silného a rázneho autoritárskeho lídra, aj za cenu, že by sa pohyboval na hranici demokratických princípov?".Konkrétnena otázku odpovedaloa ďalšíchNaopak, to, že SR, si určite myslí. Spolu 6,3 percenta respondentov na otázku nevedelo alebo nechcelo odpovedať.V potrebu autoritárskeho lídra určite alebo skôr verí podľa prieskumu 56,8 percent opýtaných slovenskej národnosti a až 71,9 percenta respondentov maďarskej národnosti.Pokiaľ ide o voličov jednotlivých politických strán, potreba autoritárskeho lídra dominuje u voličov SNS (80 percent určite alebo skôr), Smeru-SD (79 percent), Hlasu-SD (78 percent), Republiky (70 percent) a aj Sme rodina (61 percent).Naopak, viera, že SR nepotrebuje autoritárskeho lídra dominuje u voličov Progresívneho Slovenska (80 percent), SaS (76 percent), KDH (56 percent) a OĽaNO (55 percent).Agentúra prieskum robila v období od 8. do 14. septembra na vzorke 1000 respondentov telefonickou formou.