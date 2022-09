V oslobodenom meste Izium našli masový hrob s takmer 450 obeťami. Rusko necháva smrť všade, skonštatoval Zelenskyj (video)

Najväčšie pohrebisko v meste

Masové pohrebiská

16.9.2022 - V ukrajinskom meste Izium po jeho oslobodení spod ruskej kontroly objavili masové pohrebisko so zhruba 440 hrobmi. Televízii Sky News to povedal hlavný policajný vyšetrovateľ v Charkovskej oblasti Serhij Bolvinov s tým, že všetky telá exhumujú a odvezú na forenzné vyšetrenie.Niektoré obete podľa neho zastrelili, iné zomreli v dôsledku ostreľovania a ešte mnohé telá neidentifikovali. Podľa Bolvinova je to jedno z najväčších pohrebísk v jednom oslobodenom meste.Polícia si je podľa Bolvinova vedomá aj mnohých ďalších pohrebísk odkedy začala vyšetrovať zločiny spáchané v Charkovskej oblasti, ktoré okupovali Rusi.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež oznámil, že v Iziume našli masový hrob a že sa tam začali potrebné procesné úkony. Podrobnejšie informácie by mali byť známe počas piatka.„Zajtra budú v Iziume ukrajinskí a medzinárodní novinári. Chceme, aby svet vedel, čo sa skutočne deje a k čomu viedla ruská okupácia. Buča, Mariupoľ, teraz, žiaľ, Izium... Rusko necháva smrť všade. A svet musí vyvodiť pre Rusko zodpovednosť. Urobíme pre to všetko,“ uviedol Zelenskyj na platforme Telegram.