Väčšina Slovákov pije kávu aspoň raz za deň

Bratislava 1. októbra (TASR) - Väčšina Slovákov, až 90 percent, pije kávu aspoň raz za deň. Viac ako polovica (53 percent) má najradšej espresso. Slováci sa zväčša pri kúpe kávy rozhodujú podľa jej kvality. Ukázal to "Veľký kávičkársky prieskum", ktorý pri príležitosti Medzinárodného dňa kávy (1.10.) robil Slovnaft. O výsledkoch prieskumu informoval hovorca spoločnosti Anton Molnár.Do online prieskumu sa na sociálnej sieti zapojilo 1050 respondentov. Vyplynulo z neho nielen to, že pre 90 percent opýtaných je káva dôležitou súčasťou života, ale aj to, že väčšina z respondentov si ju dopraje hneď po prebudení v pohodlí domova.Podľa prieskumu až sedem z desiatich ľudí sa pri výbere miesta pre kúpu kávy zameriava na jej kvalitu a následne aj na atmosféru, pomer ceny a kvality a komfort.