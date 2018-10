VIDEO: Avril Lavigne sa vracia na scénu so singlom Head Above Water

Avril Lavigne, archívna snímka. Foto: TASR/AP Avril Lavigne, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. októbra (TASR) - Avril Lavigne sa po piatich rokoch vracia na scénu s novým singlom Head Above Water. Populárna kanadská speváčka sa v ňom zveruje so svojimi prežitkami z ťažkej choroby. Ide o jej prvý počin od roku 2013, kedy vydala zatiaľ svoj ostatný album Avril Lavigne. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová z vydavateľstva Warner Music.Pieseň Head Above Water je postavená na silných klávesových akordoch a výraznom hlase Lavigne, ktorý oproti jej skoršej tvorbe znie dôraznejšie a istejšie. Spieva o tom, ako doslova bojovala o život. Speváčke bola v roku 2015 diagnostikovaná lymská borelióza, ktorú znášala veľmi ťažko. Vznik skladby komentovala takto: "Raz v noci som si myslela, že umieram. Mala som pocit, že sa topím. Vo svojich myšlienkach som sa obracala k Bohu a prosila som ho: Bože, pomôž mi udržať hlavu nad vodou. Tento okamih sa stal východiskovým bodom pre prípravu nového albumu."Skúsenosť s chorobou ju inšpirovala nielen k napísaniu skladby, ale aj k založeniu Avril Lavigne Foundation. Nadácia má za cieľ podporovať ľudí s vážnymi chorobami a šíriť osvetu o podobných problémoch. Nedávno nadácia spustila kampaň, pomocou ktorej zbiera financie pre ľudí s lymskou boreliózou, ktorí si sami nemôžu zaplatiť liečenie.Avril Lavigne (*27.9.1984) je kanadská speváčka a herečka, pôvodom z francúzskej rodiny. Svoju spevácku kariéru začala relatívne skoro a v osemnástich rokoch vydala debutový album Let Go (2002), ktorý sa stal v USA šesťkrát platinový. Za jej zásluhy a odvážny punkový štýl ju v hudobných médiách nazývali ako pop-punková kráľovná. Počas svojej kariéry predala celosvetovo viac než 40 miliónov albumov a 50 miliónov singlov. Momentálne speváčka pripravuje skladby pre šiesty štúdiový album.