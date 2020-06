Väčšina slovenských párov rovnakého pohlavia sa bojí na verejnosti držať za ruku

párov

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako tri štvrtiny slovenskýchrovnakého pohlavia sa bojí držať sa na verejnosti za ruku. Vyplýva to z prieskumu Agentúry Európskej únie (EÚ) pre základné práva (FRA). Zapojilo sa doň viac ako 140-tisíc obyvateľov starého kontinentu.Z prieskumu tiež vyplýva, že na Slovensku sa 26 percent príslušníkov LGBTI menšiny otvorene hlási ku svojej orientácii, ale aj to, že 36 percent z nich sa bojí navštevovať niektoré lokality zo strachu, že na nich niekto zaútočí.Viac ako tri štvrtiny (77 percent) slovenskýchrovnakého pohlavia sa bojí držať sa na verejnosti za ruku. To je o 16 percent viac oproti priemeru EÚ.Z prieskumu tiež vyplýva, že 36 percent ľudí tejto komunity sa bojí navštevovať niektoré miesta a 27 percent z nich otvorene rozpráva o svojej orientácii, priemer EÚ je 47 percent.Diskriminácia podľa respondentov ovplyvňuje mnoho oblastí ich života, ako napríklad chodenie do kaviarní, reštaurácií, nemocníc alebo do obchodu.Celkovo sa na Slovensku v roku 2019 cítilo 46 percent príslušníkov LGBTI komunity diskriminovaných aspoň v jednej oblasti. V prípade EÚ to bolo 42 percent.Aspoň jeden z piatich transexuálnych a intersexuálnych ľudí uvádza, že boli fyzicky napadnutí v období päť rokov pred prieskumom. To je aj dvojnásobok oproti iným LGBTI skupinám.Z prieskumu tiež vyplýva, že osem percent ľudí takýto útok nahlásilo na políciu, čo je takmer o polovicu menej ako je priemer EÚ (14 percent). Šesť percent poskytlo svoje diskriminačné skúsenosti orgánu pre rovnosť alebo inej organizácii na Slovensku (EÚ priemer je 11 percent).V prípade LGBTI študentov vo veku 15 až 17 rokov 35 percent z nich uvádza, že zatajovali svoju sexuálnu orientáciu, pričom európsky priemer je 30 percent.Študenti v tejto vekovej skupine tiež uvádzajú (38 percent z nich), že niekto v ich škole často alebo vždy podporoval a bránil ich práva ako LGBTI osôb. Priemer Únie je v tomto ukazovateli vyšší o 10 percent.Taktiež uvádzajú, že ich školské vzdelanie sa v niektorých bodoch zaoberalo problémami LGBTI pozitívne alebo vyvážene. Na Slovensku si to myslí 18 percent z opýtaných, pričom európsky priemer je 33 percent.