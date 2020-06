Pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa podľa prokurátora Novockého chýli ku koncu

Kolíková informovala o zmenách v justícii

Hlavné pojednávanie sa blíži ku koncu





Monitorovacia skupina EP pre demokraciu, právny štát a základné slobody bola zriadená pod výborom EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v nadväznosti na vraždu maltskej novinárky Daphne Caruana Galizia a vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Verejnosť sa o vražde dozvedela 26. februára 2018.



Misia z EP prišla na Slovensko zatiaľ dvakrát – v marci 2018 a vo februári 2019. Jej ďalšia návšteva sa očakáva v septembri tohto roka.



28.6.2020 - Prokurátor Juraj Novocký verí, že hlavné pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa chýli ku koncu. Uviedol to počas spoločnej videokonferencie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) so skupinou poslancov Európskeho parlamentu (EP).Kolíková informovala o plánovaných reformách v oblasti justície, stave právneho štátu, demokracie a dodržiavaní základných ľudských práv. Agentúru SITA o tom informoval Peter Bubla z Tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR).Poslanci s ministerkou diskutovali o už predloženom zákone o zaisťovaní majetku, novej súdnej mape a špecializácii súdov, majetkových previerkach sudcov či zmene voľby generálneho prokurátora a zriadení Najvyššieho správneho súdu.Šéfka rezortu justície poslancov ubezpečila, že žiadne z týchto opatrení nepredstavuje zásah exekutívnej do súdnej moci.„Zriadenie úradu pre správu zaisteného majetku je vec, ktorú sme mali spraviť už pred rokmi na základe medzinárodných odporúčaní. Takisto je volanie po zriadení Najvyššieho správneho súdu aj z radov samotných sudcov. Zmena súdnej mapy je zase odporúčaním Európskej komisie pre efektívnu justíciu,“ uviedla ministerka.Prokurátor Juraj Novocký zároveň informoval o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, pričom vyjadril presvedčenie, že hlavné pojednávanie sa blíži ku koncu.Novocký tiež ubezpečil, že všetky ďalšie zistenia a trestné stíhania, ktoré z vyšetrovania vraždy vyplynuli, sa vyšetrujú a venuje sa im pozornosť.