Väčšina starostov a primátorov vníma webstránku obce ako dôležitú, takmer pätina ju berie ako povinnosť

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer pätina starostov (19,7 percenta) a primátorov vníma internetovú stránku obce len ako povinnosť zo zákona. Vyplýva to z prieskumu , ktorý uskutočnilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) od 12. októbra do 24. novembra na vzorke 523 starostov a primátorov.V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák . Ďalších 78 percent opýtaných vníma webstránku obce ako dôležitú a prínosnú.Celkovo 1,7 percenta opýtaných uviedlo, že ich obec prevádzkuje oficiálnu webovú stránku, hoci sa na nich nevzťahuje povinnosť zo zákona. Ďalších 0,6 percenta respondentov sa nevedelo vyjadriť.Za nástroj prezentácie samosprávy považuje oficiálnu webovú stránku 86,9 percent primátorov a starostov. Priestor na lokálne spravodajstvo v nej vidí 51 percent opýtaných.Vysielanie rokovaní mestského, respektíve obecného zastupiteľstva by malo byť podľa 13,6 percenta opýtaných vysielané na webstránke mesta alebo obce, pričom 30 percent respondentov si myslí, že vysielanie rokovaní zastupiteľstiev by mohlo byť vysielané na web stránke mesta, prípadne obce.Kontakty na dôležité inštitúcie, podniky či školy v okolí samosprávy by mali byť publikované na webstránke samosprávy podľa 57,5 percenta opýtaných. Ďalších 34,2 percenta respondentov si myslí, že tieto informácie by tam mohli byť publikované.Podpora komunitného života a možnosti zapojenia a participácie občanov by podľa 35,4 respondentov rozhodne mali byť publikované na stránke mesta či obce. Podľa 51 percent opýtaných by na webe mohli byť publikované takéto informácie.Správy o medziobecnej spolupráci by rozhodne mali byť uverejnené na webstránke samosprávy podľa 27,1 percent primátorov a starostov. Celkovo 55,3 percenta opýtaných si myslí, že mohli byť na webstránke samosprávy uvedené.