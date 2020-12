Pandémia koronavírusu mala výrazný vplyv aj na slovenský trh práce, uviedla personálna agentúra

Transformácia na trhu

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu zmenila celý slovenský trh práce . Výrazne sa zvýšil dopyt po špecialistoch v IT, kuriéroch aj pracovníkoch v obchode a zdravotníctve.Na atraktivite stratili počas pár mesiacov predtým obľúbené pozície v automobilovom priemysle. V tlačovej správe to uviedla personálna agentúra Grafton.Analýza pracovného trhu spoločnosti Grafton, ktorú firma realizovala od februára do októbra tohto roka, ukázala, že koronakríza odhalila jasnú transformáciu na slovenskom pracovnom trhu. Najväčší prepad zaznamenala v profesiách ekonomicky závislých na priazni zákazníkov, teda na dopyte po tovare a službách.Ide o pracovníkov v reštauráciách či ubytovacích zariadeniach, ktorí doplatili na opatrenia vyplývajúce z boja s epidémiou COVID-19. Na druhej strane sú pracovníci platení z verejných zdrojov, ktorých sa kríza viac-menej nedotkla.Samostatnou kategóriou sú profesie, ktoré sa o svoje pozície obávať nemusia ani v problematickom období. "Na trhu sú stále žiadaní špecialisti - a to nielen v IT, ale tiež v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly, v ošetrovateľstve či technike," tvrdí managing director personálnej agentúry Grafton Recruitment Miroslav Garaj Pri menej kvalifikovaných odboroch je dopyt po vodičoch nákladných automobilov a autobusov, predavačoch, pracovníkoch vo výrobe alebo manuálnych činnostiach v logistike.Hľadať si prácu v rovnakom odbore, najmä ak sa v ňom prepúšťa, nie je v súčasnosti najlepšia voľba. "Práve ochota zmeniť odbor v období koronavírusovej krízy sa mierne zvýšila (z 27 % na 32 %), aj keď je to vzhľadom na zmeny trhu stále pomerne malé číslo,“ objasňuje Garaj.Nižší záujem o zmenu majú ľudia z odboru IT, ktorý je však aktuálne najatraktívnejší pre tých, ktorí uvažujú o zmene profesie. Práve IT experti si novú prácu v súčasnosti nehľadajú, no sú otvorení novým ponukám.Koronakríza mala dopad iba na malú časť z nich. Uplatnenie si v súčasnosti nájdu absolventi technických odborov strojárenských a elektrotechnických škôl, montážni pracovníci, dokladači tovaru či skladníci.