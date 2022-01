Väčšina účastníkov I. bundesligy hlási nákazy koronavírusom, Bayern patrí medzi najviac zasiahnutých

Šampión medzi najviac zasiahnutými

Trinásť tímov s nákazou

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prípravu klubov nemeckej futbalovej I. bundesligy na jarnú časť sezóny výrazne ovplyvňuje šírenie koronavírusu napriek kádrami jednotlivých tímov. Družstvá po krátkej zimnej pauze začali so spoločnými tréningami, no viaceré hlásia nákazu ochorením COVID-19 medzi hráčmi.Úradujúci šampión Bayern Mníchov patri medzi najviac zasiahnuté kluby. Bavori mali začať už v nedeľu, no nákaza u Manuela Neuera, Kingsleyho Comana, Corentina Tolissa, Omara Richardsa aj asistenta trénera Dina Toppmöllera spôsobili posun na pondelok, pričom, kedy celý tím podstúpil ďalšie testy.Zatiaľ nie je známe, či sa uvedené osoby nakazili variantom omikron a kedy budú opäť k dispozícii. Bayern by mal nasledujúci duel absolvovať v piatok proti Borussii Mönchengladbach.Aj Mönchengladbach hlási štyri pozitívne prípady, koronavírus potvrdili u Joea Scallyho, Mamadoua Doucourého, Denisa Zakariu a Keanana Bennettsa, všetci sa už nachádzajú v karanténe. "Cítia sa dobre," uviedlo vedenie Borussie.Z osemnástich tímov I. bundesligy v ostatných dňoch až trinásť informovalo o prípadoch nákazy ochorením COVID-19. Stuttgart má v izolácii piatich futbalistov, pred sobotňajším súbojom proti Fürth sa koronavírusom nakazili Silas Katompa Mvumpa, Naouirou Ahamada, Konstantinos Mavropanos, Mateo Klimowicz a Wahid Faghir.Borussia Dortmund v sobotu nastúpi proti Eintrachtu Frankfurt bez Dana-Axela Zagadoua, ktorý ma tiež COVID-19. Eintracht hlásil dvoch hráčov v karanténe s koronavírusom.Aj dva berlínske kluby mali prípady nákazy, v Herthe je jedným z nich nová akvizícia Fredrik André Björkan.