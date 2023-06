Väčšina Ukrajincov nesúhlasí s územnými ústupkami na dosiahnutie mieru

Teritoriálne ústupky

Nezáleží na jazyku

9.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinci nie sú ochotní vzdať sa územia s cieľom dosiahnuť mier. Iba 10 percent obyvateľov krajiny je presvedčených, že je možné odstúpiť časť územia v záujme dosiahnutia mieru a zachovania nezávislosti.Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 26. mája do 5. júna tohto roka uskutočnil Kyjevský medzinárodný inštitút sociológie. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Absolútna väčšina respondentov (84 %) naďalej súhlasí s tým, že teritoriálne ústupky nie sú prípustné, hoci by vojna trvala dlhšie. Iba 10 percent si myslí, že časti území je možné sa vzdať s cieľom dosiahnuť mier a zachovať si nezávislosť,“ uviedol Kyjevský medzinárodný inštitút sociológie.Väčšina občanov Ukrajiny odmieta ústupky bez ohľadu na to, akým jazykom doma prevažne komunikujú. Proti ústupkom je 85 percent občanov hovoriacich po ukrajinsky a 10 percent z nich by súhlasilo s ústupkami.Medzi občanmi hovoriacimi po rusky je proti ústupkom 80 percent respondentov a 13 percent z nich by bolo ochotných na ústupky.