Problémy nám v lete môžu spôsobiť surové, ale aj pripálené jedlá

Salmonelóza stále straší, ale dá sa jej predchádzať

Jedlá pri grilovaní treba iba ľahko prepiecť, ale nespáliť

9.6.2023 (SITA.sk) - Potraviny kontaminované škodlivými baktériami, vírusmi, parazitmi či chemickými látkami môžu byť príčinou rôznych črevných a iných chorôb. S blížiacim sa letom a obľúbenými piknikmi, opekačkami a grilovačkami je potrebné vo väčšej miere dbať na správny výber, skladovanie a tepelnú úpravu potravín, aby sme predchádzali ich kontaminácii. Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti potravín (7. júna) na to upozorňuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.Vhodným výberom potravín, ich správnym skladovaním, dostatočnou tepelnou úpravou a dodržiavaním hygienických zásad pri ich spracovaní, dokážeme predísť mnohým chorobám tráviaceho traktu. Dokazujú to vedecké poznatky a odborné analýzy špičkových vedcov z krajín Európskej únie, na základe ktorých poskytuje EFSA poradenstvo a komunikáciu v súvislosti s rizikami v oblasti bezpečnosti potravín."Zvýšený výskyt ochorení spôsobených kontaminovanými potravinami evidujeme najmä počas teplých letných mesiacov, kedy si ľudia radi opekajú a grilujú. Na základe dôveryhodných vedeckých zistení upozorňujeme aj našich občanov na riziká, ktoré sú spojené s prípravou obľúbených jedál napríklad v prírode," objasňuje Ing. Denisa Petrakovičová, poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).Medzi najznámejšie a najčastejšie patogénne mikroorganizmy, ktoré môžu obsahovať kontaminované potraviny, patrí Salmonella sp.. Každoročne spôsobí v Európe až 91 000 prípadov známej choroby nazývanej salmonelóza. Medzi symptómy salmonelózy patria niekedy až horúčka, hnačka a kŕče v bruchu. Väčšina týchto ochorení z jedla je spôsobená mikroorganizmami zo surových potravín, ktoré prišli do styku s varenými produktami určenými na priamu konzumáciu. Z potravín sa Salmonella sp. najčastejšie nachádza vo vajciach a produktoch z nich a v surovom bravčovom, morčacom a kuracom mäse."V domácnosti môžete salmonelóze predchádzať dôkladnou tepelnou úpravou mäsa a vajec. Dodržiavanie základných hygienických pravidiel, ako je pravidelné umývanie rúk, tiež významne znižuje riziko chorôb z potravín. Rovnako dôležité je oddeľovať surové mäso od ostatných potravín a na manipuláciu so surovými potravinami používať samostatné nože či dosky na krájanie," podotýka Denisa Petrakovičová.Pri nevhodnom spracovaní potravín sa v nich môžu vytvoriť zdraviu škodlivé látky. Jednou z nich je akrylamid. Je to chemická látka, ktorá sa prirodzene tvorí v potravinách s väčším obsahom škrobu počas spracovania pri teplotách vyšších ako 120°C. Patria sem napríklad zemiakové hranolčeky, káva, ale aj cereálie či hrianky. Výsledky vedeckých výskumov ukazujú, že akrylamid zvyšuje riziko vzniku rakoviny.Odborníci odporúčajú jedlá na obľúbených letných grilovačkách nespáliť, len jemne prepiecť a nepreháňať to s vyprážaním. Zemiaky by sa nemali skladovať v chladničke, nakoľko to v nich zvyšuje hladinu cukru, čím sa môže zvýšiť aj tvorba akrylamidu pri pečení či vyprážaní. Odporúča sa skladovať ich na tmavom, suchom a chladnom mieste.Informačný servis