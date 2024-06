Väčšina Ukrajincov verí, že konečným cieľom Ruska je genocída obyvateľstva alebo snaha zničiť ukrajinský národ

13.6.2024 (SITA.sk) - Šesťdesiat percent Ukrajincov je presvedčených, že konečným cieľom Ruska na Ukrajine je genocída alebo zničenie ukrajinského národa. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS).„Väčšina Ukrajincov, čiže 60 percent verí, že Rusko sa snaží zničiť ukrajinský národ (34 %) alebo dokonca uskutočniť fyzickú genocídu väčšiny obyvateľstva (26 %)," uviedol KIIS. Šesť percent Ukrajincov si myslí, že Moskva si chce podmaniť všetky územia, aj keď im ponechá určitú kultúrnu autonómiu v rámci Ruska.Respondenti si mohli vybrať aj odpoveď blízku ruskej propagande, podľa ktorej cieľom Moskvy je „denacifikácia" a demilitarizácia Ukrajiny bez zásahu do jej nezávislosti. S týmto názorom sa stotožnilo päť percent oslovených.Prieskum uskutočnili telefonický od 16. do 22. mája tohto roka a zúčastnilo sa ho 1 067 dospelých respondentov vo všetkých regiónoch Ukrajiny kontrolovaných Kyjevom.