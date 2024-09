Vadovičová je najúspešnejšia slovenská paralympionička. Pred ôsmou ranou sa jej šmykla ruka, no teší sa aj zo striebra

Mimoriadne cenná medaila

Zlato si odstrelila ôsmou ranou

Šmykla sa jej ruka

4.9.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová sa môže od utorka chváliť statusom najúspešnejšej slovenskej paralympioničky na letných paralympijských hrách Vo finále ľubovoľnej malokalibrovky na 3 × 40 rán obsadila "striebornú" priečku a vybojovala už svoju ôsmu medailu z paralympijskej scény (5-2-1). Pre porovnanie parastolný tenista Ján Riapoš má rovnako päť zlatých, ale len po jednej striebornej a bronzovej. Paracyklista Jozef Metelka má z PH bilanciu 4-2-1."Úžasná bilancia. Nečakali sme to, možno len v tajných snoch. Počas posledných týždňov som mala viac nočných môr ako pekných snov, ale premenilo sa to a sen sa stal skutočnosťou," uviedla 41-ročná Trnavčanka vo videu na webe Slovenského paralympijského výboru Ešte dve rany pred koncom finále Veronika viedla, v samom závere napokon o 0,4 bodu pustila pred seba Nemku Nataschu Hiltropovú."Stačila by aj nízka desiatka a bola by som prvá. Mohla som dobehnúť Kórejčana Parka, ktorý tu získal dve zlaté, ale aj tak som spokojná a šťastná. Posledných päť rán som už lapala po dychu, mala som pocit, že sa dusím. Táto medaila je však mimoriadne cenná. Toto je najťažšia disciplína, náročná a moja nie príliš obľúbená," priznala Vadovičová, ktorá predtým v nedeľu získala zlato vo vzduchovej puške SH1 na 10 m v miešanej súťaži v kategórii R3 a Paríž opúšťa s dvomi cennými kovmi.Podľa jej trénera Milana Goleňu si zlato odstrelila vo finále ôsmou ranou, keď trafila len 8,1 bodu."Keby to nebola osmička, je zlatá," poznamenal, no napriek tomu jej partner a kouč žiaril spokojnosťou a objímal sa so zvyškom slovenskej výpravy v Chateauroux. Čo sa vlastne Veronike stalo?"Šmykla sa mi ruka, to preto. Pod kabátom zo mňa tieklo a tesne pred tým výstrelom sa mi trochu uvoľnil. Aj tie nasledujúce rany boli preto také, aké boli. Tak či onak, zlato, striebro a šieste miesto je oveľa viac, ako sme si mohli želať. Stále tomu nemôžem uveriť. Asi to budem musieť rozdýchať," skonštatovala Vadovičová.Slovensko dosiaľ na PH 2024 v Paríži získalo päť medailí, z toho tri zlaté (3-2-0). Najprv v sobotu zvíťazil v stíhacích pretekoch na 4000 m paracyklista Jozef Metelka a zakrátko vyhrali vo finále štvorhry v parastolnom tenise Ján Riapoš s Petrom Lovašom. V nedeľu pridali ďalšie dve medaily Vadovičová a Malenovský . A na záver v utorok Vadovičová vybojovala spomenuté striebro.