Domáci finalista na US Open je istý. Fritz verzus Tiafoe bude prvé americké semifinále na „veľkej štvorke“ po 19 rokoch

Tiafoe za s postupu teší

Prvý postup do semifinále

Fritz porazil Zvereva aj na Wimbledone

4.9.2024 (SITA.sk) - V prvých dvoch zápasoch štvrťfinále mužskej dvojhry na US Open v New Yorku padli vyššie nasadení hráči a postúpili menej favorizovaní Američania.Najprv Taylor Fritz zdolal Nemca Alexandra Zvereva 7:6 (2), 3:6, 6:4, 7:6 (3) a potom Fritzov krajan Frances Tiafoe vyťažil aj zo skreču Bulhara Grigora Dimitrova , ktorý predčasne odstúpil pre zranenie nohy za stavu 3:6, 7:6 (5), 3:6 a 1:4. S turnajom sa teda rozlúčili nasadená štvorka Zverev a deviatka Dimitrov.Štatistici ihneď vyrátali, že súboj Fritz - Tiafoe je prvé americké semifinále na grandslamových turnajoch od roku 2005 a súboja Robby Ginepri - Andre Agassi na US Open. Američania čakajú na svojho víťaza na „harde" vo Flushing Meadows od roku 2003, keď v New Yorku zvíťazil Andy Roddick . Isté je, že budú mať minimálne finalistu, prvého na „veľkej štvorke" od roku 2009 a finálovej účasti Roddicka vo Wimbledone.„Bude to pekelný deň, už sa na piatok veľmi teším," uviedol Frances Tiafoe, ktorý postúpil do semifinále na US Open po dvoch rokoch.„Predvádzali sme s Grigorom tenis vysokej úrovne, ale takýmto spôsobom som postúpiť určite nechcel. Ďalšie veľké semifinále je však úžasný výsledok," dodal 26-ročný Američan. Jeho o sedem rokov starší bulharský súper v tomto roku predčasne z dôvodu zranenia ukončil aj svoje účinkovanie na Wimbledone, kde odstúpil pre problémy so slabinami zo súboja 4. kola proti Daniilovi Medvedevovi. Zápas Tiafoea s Dimitrovom sledoval priamo na Štadióne Arthura Ashea v New Yorku aj prominentný divák, 5-násobný šampión US Open Roger Federer.Zatiaľ čo Tiafoe postúpil do semifinále na grandslamovom turnaji po druhý raz, Fritza čaká premiéra na tejto úrovni. Dosiaľ mal 12. hráč rebríčka ATP vo štvrťfinále na GS bilanciu 0:4, zlomil ju však proti svetovej štvorke Zverevovi.„Štvrťfinále bolo často moja konečná, ale teraz som konečne cítil, že môžem urobiť krok navyše. Som veľmi rád, že to vyšlo práve pred americkými fanúšikmi na US Open," uviedol 26-ročný kalifornský rodák.Fritz ukončil nádeje Zvereva aj na tohtoročnom Wimbledone, keď ho zdolal v osemfinálovej päťsetovej bitke. V New Yorku si Fritz proti Zverevovi utvoril až 13 brejkových príležitostí. Využil len dve, ale stačilo mu to na veľké víťazstvo, lebo sám výborne podával. Po svojom prvom podaní získal až 81% bodov (66 z 81).„Dobre viem, aké dôležité je pomáhať si servisom. Najmä proti súperom ako je Zverev. Snažil som sa však pracovať aj na tom, aby som svojej hre pridal niečo navyše. K solídnemu forhendu a bekhendu pribudli častejšie nábehy k sieti, dropšoty a celkovo variabilnejšia hra," dodal Fritz.V stredu sú na US Open na programe zostávajúce dva štvrťfinálové duely mužskej dvojhry. V zápase označovanom ako predčasné finále sa postavia proti sebe svetová jednotka Talian Jannik Sinner a piaty nasadený hráč turnaja, Rus Daniil Medvedev. Ešte predtým si zmerajú sily desiatka "pavúka", Austrálčan Alex de Minaur a Brit Jack Draper (25.).