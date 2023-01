Vagnerova skupina sa stala kľúčovou súčasťou ruskej kampane na Ukrajine, Prigožin ju mal financovať z vládnych zákaziek

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Žoldnierska Vagnerova skupina sa stala kľúčovou súčasťou ruskej kampane na Ukrajine. Vo svojej piatkovej správe o vojne na Ukrajine to konštatuje britské ministerstvo obrany, informuje spravodajský portál Sky News. Vagnerova skupina v súčasnosti takmer určite velí na Ukrajine do 50-tisíc bojovníkom, konštatuje rezort.Ešte 27. decembra sa podľa Zjednoteného ruského štátneho registra Vagnerova skupina formálne zaregistrovala ako právnická osoba. Skupina deklarovala svoju hlavnú činnosť ako „poradenstvo v oblasti riadenia“, ale zatiaľ nie je jasné, do akej miery bude subjekt využívaný na správu polovojenských aktivít Vagnerovcov. Súkromné vojenské spoločnosti sú pritom v Rusku stále nezákonné.Zakladateľ Vagnerovcov Jevgenij Prigožin „pravdepodobne čiastočne financoval organizáciu prostredníctvom nafúknutých vládnych zákaziek zadaných jeho ďalším spoločnostiam“, uvádza tiež ministerstvo. Cieľom spomenutej registrácie je podľa neho pravdepodobne maximalizovať Prigožinov komerčný zisk a ďalej legitimizovať čoraz významnejšiu organizáciu.