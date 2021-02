Vakcína Johnson & Johnson môže znížiť prenos koronavírusu. Ako sú na tom ostatné očkovacie látky?

Odborníci v súčasnosti skúmajú vedľajšie účinky očkovacích látok a snažia sa zistiť, akú úlohu môžu mať v redukcii šírenia vírusu.

Johnson & Johnson

Tento týždeň americký federálny Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) potvrdil, že proti koronavírusu je účinná aj vakcína od firmy Johnson & Johnson (J&J). Najnovšie pridal správu, že látka takisto môže znížiť riziko prenosu koronavírusu.

Doterajšie testy preukázali, že jedna dávka látky v porovnaní s placebom zaručuje o 74% menšie riziko prenosu vírusu na iných počas 71 dní.

„Zníženie asymptomatického prenosu je veľmi vítanou správou v brzdení šírenia vírusu,“ povedala odborníčka Phyllis Tien z University of California v San Franciscu.

Vedkyňa uviedla, že zatiaľ čo predchádzajúca správa informovala, že vakcína je účinná v prevencii voči vážnemu priebehu ochorenia COVID-19, hospitalizácii a úmrtiu, tieto nové dáta ukazujú, že vakcína tiež dokáže znížiť prenos, čo je „nesmierne dôležité pre verejné zdravie“.

Špecialista na infekčné choroby a vývoj vakcín z University of Alabama v Birminghame Paul Goepfert uviedol, že tieto správy sú „extrémne dôležité“ v súvislosti s nadobudnutím kolektívnej imunity.

„Znamená to, že táto vakcína zrejme dokáže predísť ďalšiemu prenosu po jednej dávke, čo môže mať obrovský dopad, ak sa nám podarí zaočkovať väčšinu populácie,“ vysvetlil.

Distribúcia po schválení

Produkt od Johnson & Johnson nemusí byť jediný, ktorý ponúka takéto možnosti. Prvé dáta predpokladajú, že vakcína od Pfizer/BioNTech takisto znižuje prenos vírusu. Tieto štúdie dokazujú, že ochrana jednotlivca súvisí s ochranou celej spoločnosti.

FDA v stredu vyhlásil, že vakcína od Johnson & Johnson je bezpečná a účinná proti koronavírusu už po jednej dávke. Zástupca Bieleho domu Jeff Zients uviedol, že ak vakcína dostane ešte tento týždeň zelenú, vláda je pripravená ju čím skôr distribuovať.

Počas budúceho týždňa by podľa Zientsa mohli mať tri až štyri milióny dávok, do konca marca až 20 miliónov dávok. Firma sa v zmluve zaviazala dodať do konca júna 100 miliónov dávok.

Účinnosť látky odhadujú na 66 percent, pričom v prevencii závažného ochorenia dosahuje hodnotu 85%.

Pfizer a znižovanie prenosu

Nedávna izraelská štúdia pozorovala účinnosť vakcíny Pfizer. Vedci analyzovali viac ako tisíc ľudí, ktorí mali po vakcinácii pozitívny test na vírus.

Ich vírusová záťaž bola 12 až 28 dní po prijatí druhej dávky vakcíny štyrikrát nižšia v porovnaní so záťažou počas prvých 11 dní po prijatí vakcíny.

Autori štúdie napísali, že takéto zníženie vírusovej záťaže prispieva k účinku vakcíny a zastaveniu šírenia vírusu. „Sme presvedčení, že vakcíny proti COVID-19 znižujú šance na prenos vírusu,“ povedali epidemiológovia M. Kate Grabowski a Justin Lessler z Johns Hopkins University.

Podľa nich je možné, že ochrana proti prenosu je značne menšia ako ochrana proti ochoreniu. „Bolo by však veľmi šokujúce, ak by vakcíny nemali vplyv aj na šírenie,“ dodali.

Štúdia, ktorú zverejnili v žurnále The Lancet, tvrdí, že vakcína Pfizer je účinná prinajmenšom na 85 % pri symptomatických aj asymptomatických prípadoch. Počas výskumu sa zamerali na viac ako 23-tisíc zdravotníkov v nemocniciach vo Veľkej Británii.

Vírusová záťaž

Anthony Fauci, ktorý je riaditeľom amerického Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby, vysvetlil, že čím má človek v sebe viac vírusu, tým je vyššia šanca na jeho šírenie.

Vakcína by teda mala znížiť prenos aj v prípade, že sa infikujú aj zaočkovaní ľudia. Vírusová záťaž pritom bude nižšia u symptomatických aj asymptomatických ľudí.

Odborníci uvádzajú, že ak chceme skutočne zistiť, či vakcíny znižujú šírenie, musíme vedieť, či sú účinné aj proti bezpríznakovým prípadom.

Úspech Moderny

Klinické testy pre látky Pfizer a Moderna testovali dobrovoľníkov na COVID-19 len v prípade, že sa cítili chorí. Inak by museli vyžadovať pravidelné testovanie desiatok tisíc zaočkovaných ľudí.

Preto zatiaľ ani jedna firma nedokáže s určitosťou povedať, že jej vakcína je účinná v prevencii bezpríznakových prípadov.

Moderna testovala dobrovoľníkov v deň, keď dostali svoju druhú dávku. Zistili, že medzi zaočkovanými ľuďmi bolo v porovnaní s placebom menej bezpríznakových prípadov.

Spomedzi viac ako 14-tisíc ľudí našli 14 zaočkovaných s bezpríznakovým priebehom a 38 v skupine, ktorá dostala placebo. Marm Kilpatrick z University of California v Santa Cruz uviedol, že je to pokles o 61,5%. Podľa neho to znamená, že vakcína od firmy Moderna môže blokovať 91% prenosu.

Oxfordská štúdia

Aj vakcína z dielne Oxford/AstraZeneca, ktorá je v USA v štádiu klinických testov, môže viesť k redukcii asymptomatických prípadov.

Oxfordská štúdia, ktorá zatiaľ neprešla recenziou, zistila, že medzi ľuďmi, ktorí dostali jednu dávku, sa počet pozitívnych testov medzi príznakovými aj bezpríznakovými prípadmi znížil o 67%.