Vakcína proti koronavírusu by mala byť dostupná pre všetkých, vyzval pápež

Vakcína je svetlom nádeje

Ekonomické dopady pandémie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pápež František vo svojom tradičnom vianočnom posolstve vyzval svetové úrady, aby sprístupnili vakcínu proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých a aby ju medzi prvými dostali najzraniteľnejšie osoby a ľudia v núdzi.Vývoj vakcín je podľa pápeža "svetlom nádeje". "Nemôžeme dovoliť, aby nám uzavretý nacionalizmus bránil žiť ako skutočnej ľudskej rodine, akou sme," povedal.Následne vyzval svetových lídrov, podniky a medzinárodné organizácie, aby "podporili spoluprácu a nesúťaženie" a hľadali riešenie pre všetkých."V tomto momente, ktorý je poznačený ekologickou krízou a vážnymi hospodárskymi a sociálnymi nerovnováhami, ktoré ešte zhoršila pandémia koronavírusu, je o to dôležitejšie, aby sme sa navzájom uznávali ako bratia a sestry," vyjadril sa František zdôrazňujúc, že bratstvo a súcit sa vzťahujú na ľudí "aj keď nepatria k mojej rodine, etnickej skupine alebo náboženstvu".Pápež sa tiež modlil za to, aby Ježišovo narodenie inšpirovalo ľudí k tomu, aby boli "veľkorysí, podporujúci a nápomocní" ľuďom v núdzi, vrátane tých, ktorí bojujú s "ekonomickými následkami pandémie", a tiež žien, ktoré počas lockdownu trpeli v dôsledku domáceho násilia.Vzhľadom na pandemickú situáciu v Taliansku pápež porušil svoju vianočnú tradíciu a posolstvo Urbi et Orbi (Mestu a svetu) nepredniesol z balkóna Chrámu svätého Petra, ale prečítal ho vo vnútri Apoštolského paláca.Obyčajne by na Námestí svätého Petra vo Vatikáne sledovali pápežovo posolstvo tisícky ľudí. Talianske úrady však v snahe obmedziť šírenie vírusu zakázali obyvateľom počas vianočných sviatkov vychádzať von zo svojich domovov. Výnimky majú urgentné dôvody, ako sú práca, zdravotná starostlivosť, návšteva blízkych, ktorí nežijú ďaleko, alebo cvičenie blízko bydliska.