Sulík zhodnotil doterajšiu činnosť vlády a prezradil, či dôjde k zmene na čele SaS

25.12.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík povedie do najbližších parlamentných volieb stranu ako jej predseda a líder kandidátnej listiny.Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk , ak dôjde k nejakej zmene v čele strany, tak to bude po voľbách do Národnej rady SR , ktoré sa majú konať v roku 2024. „Momentálne je to bezpredmetná otázka," odpovedal Sulík na otázku, koho si vie predstaviť ako svojho nástupcu v SaS.Minister hospodárstva zhodnotil aj doterajšiu činnosť vlády, ktorá sa podľa jeho slov učí. „Skúsenosti s vládnutím z nás nemal nikto. Myslím si, že sme sa mohli aj viacerým chybám vyhnúť, ale vôľa robiť dobré veci je úplne nespochybniteľná," priblížil Sulík. Domnieva sa, že vláda vydrží celé funkčné obdobie.