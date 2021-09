Valášek by bianco šek na podporu vlády nepodpísal, svoj definitívny postoj ešte nevyjadril

Očistný proces

Bol za odvolanie Kollára pre diplomovku

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Tomáš Valášek Progresívneho Slovenska (PS) zatiaľ nepovedal, či by za vopred dohodnutých podmienok podporil vládu po prípadnom odchode Sme rodina z vládnej koalície. Ako povedal Valášek agentúre SITA, žiadny bianco šek podpisovať nebude.Svoj postoj oznámi v utorok 21. septembra. Ďalší nezaradený poslanec Miroslav Kollár (Spolu) agentúre SITA povedal, že podporu vlády si vie predstaviť, ale musia sa o tom ešte rozprávať v strane.O koalícii bez Sme rodina hovoril cez víkend líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič, ak by Sme rodina blokovala „očistný proces“.Po odchode Sme rodina, by koalícia mala 75 hlasov v parlamente. Chýbal by jej tak jeden hlas potrebný na väčšinovú podporu vlády premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).„Ešte stále máme nejaké diskusie vo vnútri strany aj s koalíciou. Už druhý deň sa tomu venujeme aj s konverzáciou s Eduardom Hegerom. Pripomínam, že PS nie je súčasťou koalície, nie je v parlamente. Bianco šek si dávali navzájom iba členovia koalície, my v koalícii nie sme,“ uviedol Valášek.Nezaradený poslanec Miroslav Kollár (Spolu) povedal, že od začiatku sa vymedzoval voči Borisovi Kollárovi, nepodporil jeho voľbu za predsedu parlamentu a bol za jeho odvolanie pre jeho diplomovku.„Je preto prirodzené, že ak by bola reálna šanca na vládu bez Borisa Kollára s dlhodobejšou perspektívou, ktorá by umožnila urobiť reálnu očistu bezpečnostných orgánov a zabránila rýchlemu návratu politicko-mafiánskych a extrémistických štruktúr k moci, ako individuálny poslanec si viem takúto podporu predstaviť. Samozrejme, o definitívnej podpore a podmienkach sa musíme baviť vnútri strany Spolu,“ priblížil.Poslanci Kollár aj Valášek sa do parlamentu dostali na kandidačnej listine strany Za ľudí. Tento rok koncom zimy vystúpili zo strany Za ľudí a stali sa nezaradenými poslancami. Koalíciu opustili po kritike vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri zvládaní pandémie.