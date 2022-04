Valášek chce klepnúť po prstoch Žilinkovi, poslanca irituje rušenie obvinení exponovaným osobám

Zneužívanie paragrafu 363

Záhadné rušenie obvinení

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a člen hnutia Progresívne Slovensko (PS) Tomáš Valášek chce obmedziť pôsobnosť generálneho prokurátora, zmenšiť priestor na svojvoľné alebo nedôvodné intervencie generálneho prokurátora SR do vyšetrovania trestnej činnosti a umožniť súdny prieskum jeho rozhodnutí vydaných na základe paragrafu 363 Trestného poriadku Docieliť to plánuje návrhom novely Trestného poriadku, o ktorej by mali poslanci parlamentu rokovať na schôdzi začínajúcej sa 26. apríla.Inštitút zrušenia právoplatného rozhodnutia podľa paragrafu 363 poskytuje generálnemu prokurátorovi SR kompetenciu zrušiť ktorékoľvek rozhodnutie iného prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, pričom proti jeho rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.Takáto právna úprava preto podľa Valáška poskytuje generálnemu prokurátorovi SR neadekvátnu právomoc, ktorá môže byť veľmi jednoducho zneužitá.„Generálny prokurátor SR svoju právomoc vyplývajúcu z paragrafu 363 Trestného poriadku využíva aj na pochybné rozhodnutia, pričom nemiestne a nevhodne supluje činnosť súdov. Vo viacerých prípadoch prišlo k využitiu tejto právomoci po mnohých mesiacoch vyšetrovania, pričom príslušné rozhodnutie o vznesení obvinenia bolo zrušené tesne pred podaním obžaloby a súdnym konaním," odôvodňuje nezaradený poslanec.Stalo sa tak podľa jeho slov aj v spoločensky významných kauzách, ktoré boli ostro sledované médiami a kde „svojvoľné alebo nedostatočne odôvodnené zrušenie obvinenia vyvolalo negatívne reakcie v spoločnosti". Valášek zdôraznil, že to sú práve súdy, ktoré musia zostať orgánom, ktorý má v konečnom dôsledku rozhodnúť o zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci.„Pre spoločnosť, ako aj pre boj proti kriminalite je krajne nebezpečné, ak jeden človek v pozícii generálneho prokurátora SR môže sám rozhodnúť o zmarení akéhokoľvek vyšetrovania," dodal.