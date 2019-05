Valášek:EÚ by bola menej bezpečná a prosperujúca, ak by sa nerozšírila

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 3. mája (TASR) - Členstvo Slovenska v EÚ a NATO je úspech, ale netreba zabudnúť na to, čo by sa udialo, keby k rozšíreniu Únie nedošlo. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ Carnegie Europe Tomáš Valášek.Valášek bol vo štvrtok večer jedným z hlavných hostí panelovej diskusie venovanej 15. výročiu rozšírenia Únie, ktorá sa uskutočnila na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.Podľa jeho slov treba vnímať členstvo Slovenska v EÚ ako, z hľadiska ekonomického, politického, ale aj osobného, ak spomenieme možnosti slobodne cestovať, pracovať a študovať v zahraničí." uviedol Valášek.skonštatoval bývalý veľvyslanec SR pri NATO.Slovensko podľa neho nepatrí medzi veľké štáty a preto ", že v Európe funguje organizácia, ktorá viaže väčšie štáty spoločnými pravidlami. Veľké štáty tak vo vzťahu k menším nemôžu svojvoľne uplatňovať svoju vojenskú ani ekonomickú silu.zdôraznil.upozornil Valášek na situáciu na Ukrajine.To podľa neho platí aj v ekonomickej rovine. Lebo bez vstupu do EÚ by aj veľkí investori ináč pristupovali ku Slovensku, mali by obavy či otvárať fabriky a vytvárať tisíce nových pracovných miest. "" vysvetlil.Valášek súhlasí s názorom, že takzvaný "veľký tresk", rozšírenie EÚ o 10 nových krajín, bol jedinečný historický moment, v ktorom bol takýto krok možný. Neplatilo ešte to, čo dnes, že vo vzťahu k strednej Európe sa mnohí na Západe začínajú pýtať, či nebolo chybou tieto štáty do EÚ pozvať.skonštatoval Valášek. Dodal, že v roku 2004 nás Západ vnímal ako hrdinov, ktorým sa podarilo zvrhnúť komunizmus a v niečom ako obete z cudziny importovanej ideológie a politického systému.spresnil.Tieto nálady majú vplyv aj na ďalšie rozširovanie EÚ, o krajiny západného Balkánu, ktoré je podľa neho aj v záujme SR.uviedol Valášek. Podľa neho treba investovať do lepšieho spoznávania sa, vedieť viac o sebe, o kultúre a tradíciách, lebo. To teraz cítiť napríklad pri diskusiách na úrovni EÚ o migrácii či o dodržiavaní vlády práva.