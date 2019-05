Zamestnávatelia v ponukách práce vo zvýšenej miere uvádzajú aj mzdy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 3. mája (TASR) - Od zavedenia povinnosti zverejňovať platy v pracovných ponukách ubehol rok. Ponúkaný plat je momentálne najdôležitejšou častou pracovnej ponuky. Analýza portálu Profesia.sk ukazuje, že väčšina zamestnávateľov za posledný rok mzdy v pracovných inzerátoch zvyšovala. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako prilákať viac uchádzačov.Analýza podľa hovorkyne Nikoly Richterovej dokazuje, že drvivá väčšina pracovných inzerátov obsahuje informáciu o ponúkanom plate. Od mája do októbra 2018 malo plat uverejnených 93,71 % inzerátov, ktoré ponúkali prácu na Slovensku. Neskôr, v období od novembra 2018 do apríla 2019 sa tento podiel o niečo znížil. Stále však platí, že len minimum pracovných ponúk nemá uvedenú mzdu.Zaujímavosťou podľa hovorkyne je, že v súčasnosti sú uverejňované platy aj v ponukách, ktoré spadajú pod výnimky. To znamená, že zo zákona platy v ponukách uverejňovať nemusia. Ide o prípad, keď firma hľadá iba ľudí na živnosť alebo keď sa hľadajú noví zamestnanci do štátnej a verejnej správy. Uverejňované mzdy vidno dokonca aj pri ponukách práce v zahraničí.Motiváciou zamestnávateľov zverejňovať mzdy je najmä získanie vyššieho počtu uchádzačov. Na jednu pracovnú ponuku s informáciou o plate zareaguje v priemere 16 uchádzačov. V prípade, že plat v inzeráte chýba, zareaguje naň v priemere 12 ľudí.približuje Richterová.Priemerný ponúkaný plat v období od mája do októbra 2018 bol 1047 eur. Nasledujúci polrok narástla táto priemerná mzda na 1106 eur. Odvetvím, kde Profesia zaznamenala najvýraznejší rast ponúkaných platov, je lízing. Zmena predstavovala takmer 15 %. Ponúkané platy rástli výrazne aj v umení, textilnom priemysle, ale aj vo vrcholovom manažmente. Sú však aj odvetvia, kde platy klesali.Pokles v ponúkaných platoch je v pomocných prácach a technike a rozvoji. Je však potrebné zdôrazniť, že ide iba o jemnú zmenu. V prípade pomocných prác sa ponúkaná mzda znížila o 3,4 %. V druhom menovanom odvetví bola ponúkaná mzda nižšia iba o jedno euro.Ponúkané mzdy rástli najpomalšie ešte v odvetviach telekomunikácie, stavebníctvo a cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. Omnoho výraznejšie rástli ponúkané mzdy na konkrétnych pozíciách. Najväčším skokanmi boli najmä ponuky na pozíciu stewarda a letušky. Plat v inzerátoch sa zvýšil až o takmer 63 %.