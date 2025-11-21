Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Meniny má Elvíra
Valčíky, emócie a veľkolepá show: André Rieu vystúpi na Slovensku aj v roku 2026


Tagy: Koncert

5. novembra 2026 opäť očarí publikum v bratislavskej TIPOS Aréne nezabudnuteľnou hudbou a veľkolepou show. Huslista a dirigent André Rieu patrí bezpochyby k najúspešnejším koncertným ...



new project 12 676x444 21.11.2025 (SITA.sk) - 5. novembra 2026 opäť očarí publikum v bratislavskej TIPOS Aréne nezabudnuteľnou hudbou a veľkolepou show.


Huslista a dirigent André Rieu patrí bezpochyby k najúspešnejším koncertným umelcom našej doby – na jeho hudobnom konte evidujeme 40 miliónov predaných albumov a vyše 700 000 návštevníkov koncertov ročne. Jeho turné ho pravidelne prevedie vypredanými arénami po celom svete – od Čile po Abú Zabí, a v budúcom roku opäť prinesie svoju hudbu aj slovenskému publiku.

"Slovensko má v mojom srdci špeciálne miesto. Vrelosť a nadšenie publika v tejto krajine sú nezabudnuteľné. Neviem sa dočkať, keď sa opäť vrátim a podelím sa s vami o radosť z hudby!" hovorí Rieu.

V roku 2026 sa diváci môžu tešiť na romantický program plný operných árií, muzikálových hitov, filmovej hudby, evergreenov, tradičných piesní, a samozrejme krásnych valčíkov. Koncerty André Rieua očarujú nielen podmanivou hudbou, ale aj jeho vtipnou a bezprostrednou pódiovou prezentáciou. Publikum zakaždým okúzlia prepracované kostýmy, veľkolepá scéna a pôsobivé svetelné efekty, ktoré fascinujú ľudí všetkých vekových kategórií.

Len málo umelcov dokázalo tak úspešne spojiť klasickú a populárnu hudbu ako svetoznámy holandský huslista a dirigent André Rieu. So svojou charizmatickou osobnosťou a 60-členným Orchestrom Johanna Straussa prináša hudbu plnú prekvapení a humoru – a každý koncert končí veľkou oslavou.

Podľa André Rieu hudba prináša nadčasové a veľkolepé emócie. Ako sám hovorí: "Emócie sú kľúč! Keď sa hudba dotkne môjho srdca, viem, že sa dotkne aj toho vášho."

André sprístupnil klasickú hudbu miliónom ľudí po celom svete a premenil valčík na medzinárodný fenomén. Okrem hudby sú jeho koncerty aj dychberúcim vizuálnym zážitkom. Členovia orchestra a sólisti pochádzajú zo šestnástich krajín. André má vlastné kostýmové štúdio, aj štyri kompletné pódiá a sady nástrojov, aby zvládol logistiku koncertov na rôznych kontinentoch. On a jeho orchester cestujú so svojím vlastným trénerom, lekárom a dokonca aj tromi kuchármi.

Rodák z Maastrichtu v Holandsku, narodený v hudobníckej rodine, je dnes jedným z najobľúbenejších umelcov na svete a najpredávanejším klasickým hudobníkom všetkých čias. Jeho otec bol dirigentom Limburského symfonického orchestra a André začal hrať na husle už ako päťročný. V roku 1978 založil svoj prvý súbor Maastricht Salon Orchestra, ktorý sa v roku 1987 pretransformoval na Orchester Johanna Straussa – dnes najväčší súkromný orchester na svete.

André Rieu má na sociálnych sieťach 22,5 milióna sledovateľov a jeho videá na YouTube boli prehraté viac než miliardu krát. Ako potvrdzujú nespočetné tisíce fanúšikov - André Rieu nie je len na jeden večer, je na celý život!

Zažite aj vy výnimočné čaro koncertov tohto svetoznámeho umelca a príďte sa presvedčiť, prečo patria jeho koncerty k najnavštevovanejším na svete!

ANDRÉ RIEU
5. NOVEMBER 2026/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky v predaji na www.vivien.sk a na www.andrerieu.com

Zdroj: SITA.sk - Valčíky, emócie a veľkolepá show: André Rieu vystúpi na Slovensku aj v roku 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

