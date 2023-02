Valentín: Nezadaní mladí ľudia venujú lásku radšej sebe

6 z 10 ľudí našlo priateľa na online zoznamke

6.2.2023 (Webnoviny.sk) -Tohtoročný prieskum pre online zoznamovaciu službu Plenty of Fish uskutočnila spoločnosť OnePoll medzi 2 000 single príslušníkmi generácie Z a mileniálmi. 63 percent z nich si podľa neho myslí, že Valentín by mal oslavovať aj priateľstvo a sebalásku. Dokazuje to aj fakt, že iba 19 percent respondentov plánuje ísť na valentínske rande, zatiaľ čo 26 percent sa v tento deň bude starať najmä o samých seba.Okrem toho 6 z 10 respondentov tvrdí, že tento rok v porovnaní s minulým rokom cítia menší tlak na to, aby si na Valentína dopriali romantiku. "Celkovo 67 percent respondentov by radšej oslávilo tento deň so svojimi kamarátmi, ako ísť na valentínske rande," komentuje Veronika Kubíčková, expertka z e-shopu Ruzovyslon.sk , ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Okrem toho sa kamarátstvo pre mladých ľudí stáva čoraz dôležitejším, najmä po pandémii. Prieskum tiež zistil, že 77 percent z nich si vybralo budovanie online kamarátstva ako liek na osamelosť. Dve tretiny respondentov uviedli, že ich online kamaráti im pomohli prežiť pandemické roky. Zaujímavosťou je, že svojich virtuálnych kamarátov hľadali a našli: zoznamovacie aplikácie sa osvedčili u 60 percent ľudí.Viac ako dve tretiny ľudí si myslí, že online zoznamky sú rovnako dobré na hľadanie nových kamarátov ako na hľadanie potenciálnych romantických partnerov. Mladí ľudia najčastejšie vyhľadávajú ľudí s podobnými záujmami a záľubami, a 74 percent súhlasí s tým, že ide o dobre investovaný čas. "Okrem toho si 63 percent opýtaných mladých ľudí z prieskumu myslí, že väčšinu svojich vzťahov a priateľstiev bude v budúcnosti nadväzovať úplne online. Možnosti video rozhovorov, priamych prenosov a virtuálnych stretnutí to iba potvrdzujú," uzatvára Veronika Kubíčková.Informačný servis