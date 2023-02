Vodič škodovky neprežil čelnú zrážku s kamiónom, tragická nehoda sa stala na ceste I/9 (foto)

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Život 57-ročného vodiča vyhasol v pondelok okolo 6:00 ráno na ceste I/9 v katastri obce Dežerice (okres Bánovce nad Bebravou). Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, muž za volantom osobného auta Škoda Felicia neprežil čelnú zrážku s kamiónom.Podľa polície vodič na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde v tom čase jazdilo nákladné vozidlo Man riadené 63-ročným vodičom z Prievidze. „Pri dopravnej nehode 57-ročný vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. To, či bol pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, bude známe až po súdno-lekárskej pitve. Na mieste dopravnej nehody bol prítomný aj súdny znalec z odboru cestná doprava," uviedla polícia.Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, pričom okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.