Valentín sa blíži. Tu je 5 tipov ako ho prežiť zmyselnejšie

31.1.2025 (SITA.sk) -Zmyselná masáž oživuje vzťah a prebúdza skrytú vášeň. Dotýkanie sa znamená pre intimitu oveľa viac ako samotný sex. Umožňuje nám pochopiť vlastnú sexualitu, prijať vlastné telo a naše vzrušenie. Zároveň odbúrava zábrany, napätie, ale aj strach zo zlyhania. "Môžete vyskúšať niekoľko typov dotykov - od jemných po dynamické, cez dotyky len dlaňou až po hladkanie rôznymi pierkami a kožušinami. Je dobré, ak je masáž umocnená aj použitím rôznych telových olejov a pleťových vôd s feromónmi v kombinácii s masážnymi hlavicami," hovorí Lucie Slováčková, odborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk , ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Hry sú tiež skvelým programom pre páry na Valentína. Prekvapte tento rok svojho partnera erotickými hrami alebo kartami pre páry, ktoré pomáhajú rozvíjať komunikáciu.Ak ste gurmán, zostavte si tento rok netradičné degustačné menu pre páry - namiesto jedál si však doprajte chuť erotických sladkostí, ako sú rôzne lízanky alebo cukríky. Vrcholom môže byť hra s jedlou telovou čokoládou alebo súpravou na maľovanie na telo s príchuťou lesných jahôd.Využite tento rok Valentína nato, aby ste vyjadrili svojej polovičke ako sa cítite. Napíšte si vyznanie lásky a zoznam erotických hier – zapíšte si svoje erotické fantázie a sexuálne túžby, ktoré by ste chceli v budúcnosti zažiť a vyskúšať so svojím partnerom.Sviatok lásky nepatrí len zamilovaným párom. V zásade je všetka láska založená na sebaláske, takže Valentín je ideálnou príležitosťou ako si urobiť radosť. Choďte do sauny, kina, na výlet alebo si kúpte niečo, čo vám urobí radosť. Urobte si deň podľa svojich predstáv a nechajte sa rozmaznávať sami sebou. "Nezabúdajte pritom na intímnu spokojnosť, ktorá ovplyvňuje celkovú psychickú pohodu. Hračky napodobňujúce orálny sex, tlakové pomôcky alebo vibrátory pomôžu ženám, a mužom zase môžu urobiť radosť rôzne masturbátory," objasňuje sexpertka.